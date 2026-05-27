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Copa Centroamericana de Concacaf: este es el grupo de Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense llega a la Copa Centroamericana de Concacaf como tricampeón de la competencia

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Por Fanny Tayver Marín
Bayron Mora, arquero de Liga Deportiva Alajuelense, festeja tras su decisiva actuación en los penales que le dieron a los rojinegros el título de la Copa Centroamericana ante Xelajú.
Bayron Mora jamás olvidará la final pasada de la Copa Centroamericana de Concacaf, contra Xelajú. (Prensa LDA/Prensa LDA)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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