Copa Centroamericana de Concacaf: este es el grupo de Alajuelense

Bayron Mora jamás olvidará la final pasada de la Copa Centroamericana de Concacaf, contra Xelajú.

Después de ganar las primeras tres ediciones de la Copa Centroamericana de Concacaf, Liga Deportiva Alajuelense se convierte en el gran rival a vencer.

Pero los rojinegros no quieren ceder esa corona regional, menos cuando después de una primera parte del 2026 donde la Liga no respondió, el León está dispuesto a lavarse la cara en los desafíos que vienen, en el segundo semestre de este año.

La Liga quedó sembrada en el grupo A de la Copa Centroamericana de Concacaf y tendrá como rivales a Plaza Amador (Panamá), Xelajú (Guatemala), Luis Ángel Firpo (El Salvador) y Diriangén (Nicaragua).

Este miércoles, un día después de que se efectuó el sorteo, se realizó el taller de Concacaf con todos los clubes participantes y el calendario oficial se tendrá a mano hasta la próxima semana.

Cada club tendrá dos partidos en casa y dos como visitante en la fase de grupos, donde avanzarán los primeros dos lugares. Luego vendrán las series de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta.

Los cuatro semifinalistas de la Copa Centroamericana de Concacaf y los dos ganadores del Play-In (un total de seis clubes) clasificarán a la Copa de Campeones de Concacaf.

Fechas de la Copa Centroamericana de Concacaf

Semana 1 de la Fase de Grupos: 28-30 de julio de 2026.

Semana 2 de la Fase de Grupos: 4-6 de agosto de 2026.

Semana 3 de la Fase de Grupos: 11-13 de agosto de 2026.

Semana 4 de la Fase de Grupos: 18-20 de agosto de 2026.

Semana 5 de la Fase de Grupos: 25-27 de agosto de 2026.

Cuartos de Final: 8-10 y 15-17 de setiembre de 2026.

Semifinales y Play-In: 20-22 y 27-29 de octubre de 2026.

Finales: 2 y 6 de diciembre de 2026.

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