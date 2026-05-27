Copa Centroamericana de Concacaf: este es el grupo de Cartaginés

Geancarlo Castro es una de las figuras de Cartaginés.

Cartaginés se dejó el cuarto boleto que tenía el fútbol costarricense para jugar la Copa Centroamericana de Concacaf.

Dicha plaza adicional se otorga a los países que juegan la final de la competición, y en diciembre pasado, el cetro fue una lucha directa entre Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú de Guatemala.

Los brumosos aspiran a ser protagonistas en la competición regional, como lo hicieron en la edición pasada. El equipo de la Vieja Metrópoli tuvo que disputar el repechaje ante Motagua y en Honduras selló su boleto a la Concachampions.

Eso que hizo Cartaginés en 2025 siembra la semilla de esperanza de igualar o hasta mejorar esa presentación con el técnico Amarini Villatoro.

Los brumosos se encuentran en el grupo D de la Copa Centroamericana y jugarán contra Municipal (Guatemala), Motagua (Honduras), FAS (El Salvador) y Verdes (Belice).

Este miércoles, un día después de que se efectuó el sorteo, se realizó el taller de Concacaf con todos los clubes participantes y el calendario oficial se tendrá a mano hasta la próxima semana.

Cada club tendrá dos partidos en casa y dos como visitante en la fase de grupos, donde avanzarán los primeros dos lugares. Luego vendrán las series de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta.

Los cuatro semifinalistas de la Copa Centroamericana de Concacaf y los dos ganadores del Play-In (un total de seis clubes) clasificarán a la Copa de Campeones.

Fechas de la Copa Centroamericana de Concacaf

Semana 1 de la Fase de Grupos: 28-30 de julio de 2026.

Semana 2 de la Fase de Grupos: 4-6 de agosto de 2026.

Semana 3 de la Fase de Grupos: 11-13 de agosto de 2026.

Semana 4 de la Fase de Grupos: 18-20 de agosto de 2026.

Semana 5 de la Fase de Grupos: 25-27 de agosto de 2026.

Cuartos de Final: 8-10 y 15-17 de setiembre de 2026.

Semifinales y Play-In: 20-22 y 27-29 de octubre de 2026.

Finales: 2 y 6 de diciembre de 2026.