Copa Centroamericana de Concacaf: este es el grupo de Cartaginés

Cartaginés se dejó el cuarto boleto que tenía el fútbol costarricense para jugar la Copa Centroamericana de Concacaf.
Dicha plaza adicional se otorga a los países que juegan la final de la competición, y en diciembre pasado, el cetro fue una lucha directa entre Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú de Guatemala.
Los brumosos aspiran a ser protagonistas en la competición regional, como lo hicieron en la edición pasada. El equipo de la Vieja Metrópoli tuvo que disputar el repechaje ante Motagua y en Honduras selló su boleto a la Concachampions.
Eso que hizo Cartaginés en 2025 siembra la semilla de esperanza de igualar o hasta mejorar esa presentación con el técnico Amarini Villatoro.
Los brumosos se encuentran en el grupo D de la Copa Centroamericana y jugarán contra Municipal (Guatemala), Motagua (Honduras), FAS (El Salvador) y Verdes (Belice).
Este miércoles, un día después de que se efectuó el sorteo, se realizó el taller de Concacaf con todos los clubes participantes y el calendario oficial se tendrá a mano hasta la próxima semana.
Cada club tendrá dos partidos en casa y dos como visitante en la fase de grupos, donde avanzarán los primeros dos lugares. Luego vendrán las series de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta.
Los cuatro semifinalistas de la Copa Centroamericana de Concacaf y los dos ganadores del Play-In (un total de seis clubes) clasificarán a la Copa de Campeones.
Fechas de la Copa Centroamericana de Concacaf
Semana 1 de la Fase de Grupos: 28-30 de julio de 2026.
Semana 2 de la Fase de Grupos: 4-6 de agosto de 2026.
Semana 3 de la Fase de Grupos: 11-13 de agosto de 2026.
Semana 4 de la Fase de Grupos: 18-20 de agosto de 2026.
Semana 5 de la Fase de Grupos: 25-27 de agosto de 2026.
Cuartos de Final: 8-10 y 15-17 de setiembre de 2026.
Semifinales y Play-In: 20-22 y 27-29 de octubre de 2026.
Finales: 2 y 6 de diciembre de 2026.