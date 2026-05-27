Copa Centroamericana de Concacaf: este es el grupo de Herediano

Elías Aguilar jugará la Copa Centroamericana de Concacaf con Herediano.

Convertido en el campeón nacional, Herediano quiere ser protagonista en la Copa Centroamericana de Concacaf y retornar a Concachampions, competición a la que no accedió en la última edición.

El Team se encuentra en el grupo B de la Copa Centroamericana y tendrá que jugar contra Antigua (Guatemala), Marathón (Honduras), Real Estelí (Nicaragua) y Alianza (El Salvador).

“Tenemos un equipo no solo para ser campeones nacionales otra vez, sino que también nos estamos reforzando para pelear la Copa Centroamericana. Contamos con un buen entrenador y nuestra intención es ser protagonistas”, manifestó Aquil Alí.

Este miércoles, un día después de que se efectuó el sorteo, se realizó el taller de Concacaf con todos los clubes participantes y el calendario oficial se tendrá a mano hasta la próxima semana.

Cada club tendrá dos partidos en casa y dos como visitante en la fase de grupos, donde avanzarán los primeros dos lugares. Luego vendrán las series de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta.

Los cuatro semifinalistas de la Copa Centroamericana de Concacaf y los dos ganadores del Play-In (un total de seis clubes) clasificarán a la Copa de Campeones.

(La Nación/Fotografía)

Fechas de la Copa Centroamericana de Concacaf

Semana 1 de la Fase de Grupos: 28-30 de julio de 2026.

Semana 2 de la Fase de Grupos: 4-6 de agosto de 2026.

Semana 3 de la Fase de Grupos: 11-13 de agosto de 2026.

Semana 4 de la Fase de Grupos: 18-20 de agosto de 2026.

Semana 5 de la Fase de Grupos: 25-27 de agosto de 2026.

Cuartos de Final: 8-10 y 15-17 de setiembre de 2026.

Semifinales y Play-In: 20-22 y 27-29 de octubre de 2026.

Finales: 2 y 6 de diciembre de 2026.