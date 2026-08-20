Convenio de FUTV y Fox impactará uno de los clásicos entre Saprissa y Alajuelense

Ronald Matarrita va a la marca de Luis Paradela en un clásico del torneo pasado. Un partido de Alajuelense y Saprissa pasará de forma simultánea por FUTV y Fox.

Este jueves FUTV y Fox sacudieron el ambiente futbolero al anunciar un convenio que viene a cambiar el esquema de transmisiones del fútbol de Costa Rica.

Hasta ahora, cada televisora tenía sus equipos y transmitía sus partidos como locales. Con el nuevo acuerdo, Fox pasará a tener cada torneo nueve partidos que actualmente pertenecen a FUTV.

Pero eso no es todo. Según detalló Fox en un comunicado, uno de los cambios tiene que ver con el partido más esperado por los aficionados.

“FUTV y Fox transmitirán en simultáneo un clásico nacional entre Saprissa y Alajuelense por año, correspondiente a uno de los dos torneos de la temporada”, indica el texto divulgado por Fox.

Esto significa que, por primera vez, dos canales rivales ofrecerán el encuentro con las dos aficiones más populares del país, y los televidentes podrán escoger cuál señal observar.

Según detalló FUTV en otro comunicado, las dos empresas mantendrán “su independencia editorial, su identidad de marca y sus propios equipos de producción, narración y análisis”.

Este convenio iniciará en la fecha 5 del Torneo Apertura, que iniciará este viernes. Las fechas, horarios y detalles de los partidos incluidos en el acuerdo se anunciarán oportunamente.