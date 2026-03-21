Puro Deporte

Consternación total: equipo de natación llora a Victoria Elizondo, promesa de 13 años

El equipo de natación de Santa Ana Country Club está de luto ante la muerte de Victoria Elizondo Wang

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Por Fanny Tayver Marín
Esta es una de las prácticas del equipo de Natación de Santa Ana Country Club, que hoy está de luto por la muerte de Victoria Elizondo.
Esta es una de las prácticas del equipo de Natación de Santa Ana Country Club. (Cortesía María José García /Cortesía María José García)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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