Puro Deporte

Muere una verdadera promesa de la natación costarricense

La atleta de apenas 13 años integraba el equipo de natación Santa Ana Country Club

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Por Fanny Tayver Marín
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La menor tenía 13 años y amaba la natación. (Tomada de Twitter)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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