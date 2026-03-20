Muere una verdadera promesa de la natación costarricense

La menor tenía 13 años y amaba la natación.

La Federación Costarricense de Deportes Acuáticos (Fecoda) publicó una nota luctuosa lamentando el fallecimiento de Victoria Elizondo Wang, a sus 13 años. Ella era nadadora del equipo de Santa Ana Country Club.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias y unos unimos al sentimiento de dolor de toda la familia”, versa en la esquela publicada en el Facebook de la Fecoda.

De inmediato, muchos seguidores de la Fecoda reaccionaron a esta publicación y dejaron sus mensajes ante la triste noticia.

“Mis sinceras condolencias para sus padres y toda su familia. Regresó muy pronto a la casa del Padre, en su tiempo perfecto. Él la tiene gloriosa. Mucha fe, aceptación, fortaleza y consuelo”, escribió Leda Torres Brenes.

Esta es la nota luctuosa publicada por la Fecoda. (Fecoda/Fecoda)

Isa Chinchilla apuntó: “Mi más sentido pésame para sus papitos y demás familia. Que Dios los fortalezca de una manera sobrenatural”.

María Moreno apuntó: “Que descanse en paz. Lo siento muchísimo, que Dios les dé las fuerzas para sobrellevarlo”.

Laura Rodríguez citó: “Mi más sentido pésame a toda la familia, que el Señor los llene de paz y entendimiento”; mientras que Lindsay Marín anotó: “Dios llene de consuelo a su familia , sus compañeros y entrenadores”.

El Hospital Calderón Guardia difundió una esquela en su Facebook, señalando: “Un ángel llega al cielo, enviamos nuestro abrazo solidario, paz a los restos y fortaleza a los familiares”.

Esta es la esquela publicada por el Hospital Calderón Guardia. (Hospital Calderón Guardia/Hospital Calderón Guardia)

Ahí se solidarizan con el doctor Luis Guillermo Elizondo Herrera, quien es médico en el servicio de Endocrinología y es el papá de la nadadora que falleció.

Mientras que el Hospital México hizo lo mismo, porque la mamá de la menor, Paula Wang, es una endocrinóloga ahí.

El Hospital México también lamentó el fallecimiento de Victoria Elizondo Wang. (Hospital México/Hospital México)

También se pronunció la Asociación Costarricense de Nefrología (Ascone), y apuntó que expresa su más profundo pesar ante el fallecimiento de la pequeña Victoria Elizondo Wang, hija de sus estimados amigos y colegas, la Dra. Paula Wang y el Dr. Luis Guillermo Elizondo.

“En medio de este dolor tan difícil de comprender, extendemos un abrazo respetuoso y solidario a su familia, confiando en que encuentren fortaleza en la unión y el amor que los rodea. Nos unimos en silencio y con profundo respeto a su duelo”, citó Ascone.

Mientras que la Asociación Costarricense de Endocrinología reseñó: “Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos con respeto, solidaridad y oración, deseando que encuentren consuelo, paz y fortaleza en medio de esta pérdida. Que su memoria permanezca siempre en el corazón de quienes la amaron”.