Puro Deporte

Consternación en el mundo del ciclismo: muere ciclista de 19 años en la Vuelta a Portugal

Un joven ciclista británico de solo 19 años murió este viernes mientras disputaba la Vuelta a Portugal

EscucharEscuchar
Por AFP
La Vuelta a Portugal divulgó esta imagen en blanco y negro en señal de luto, para anunciar la muerte del ciclista este 14 de agosto.
La Vuelta a Portugal divulgó esta imagen en blanco y negro en señal de luto, para anunciar la muerte del ciclista Finlay Tarling este 14 de agosto. (Vuelta a Portugal en Instagram/Vuelta a Portugal en Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Finlay TarlingVuelta a PortugalCiclismoMuerte de ciclista
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.