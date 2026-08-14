Consternación en el mundo del ciclismo: muere ciclista de 19 años en la Vuelta a Portugal

(Vuelta a Portugal en Instagram/Vuelta a Portugal en Instagram)

La Vuelta a Portugal divulgó esta imagen en blanco y negro en señal de luto, para anunciar la muerte del ciclista Finlay Tarling este 14 de agosto.

Lisboa, Portugal. El joven ciclista británico Finlay Tarling, nacido en Gales hace 19 años, murió este viernes después de un grave accidente durante la octava etapa de la Vuelta a Portugal, anunciaron los responsables de la carrera.

“Los organizadores de la 87ª Vuelta a Portugal lamentan amargamente tener que anunciar el fallecimiento del corredor británico Finlay Tarling, del NSN Development Team, después de un grave accidente sufrido en la octava etapa de la carrera”, se lee en el comunicado publicado en la red social X.

Por el momento no han trascendido más detalles.