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Conozca si Jorkaeff Azofeifa podrá jugar contra Liberia: esto acaba de pasar

El cuadro morado recibe a Liberia el domingo a las 4 p.m. en el juego de vuelta de la semifinal

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Por Milton Montenegro
12/04/2026/ juego entere Deportivo Saprissa vs Municipal Liberia por la Liga a Promerica en el estadio Ricardo Saprissa/ foto John Durán
El Deportivo Saprissa recibe el domingo a Liberia. Jorkaeff Azofeifa es punto alto en el plantel morado. (JOHN DURAN/John Durán)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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