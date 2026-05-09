Conozca si Jorkaeff Azofeifa podrá jugar contra Liberia: esto acaba de pasar

El Deportivo Saprissa recibe el domingo a Liberia. Jorkaeff Azofeifa es punto alto en el plantel morado.

Saprissa estaba en cuenta regresiva, con un plazo de 48 horas para presentar una defensa ante la denuncia que presentó Liberia en el Tribunal Disciplinario.

Los pamperos solicitaron revisión de un video y castigo para Jorkaeff, por los gestos que hizo al celebrar el gol con el que, el domingo pasado, los morados empataron 1-1 en el estadio Edgardo Baltodano.

El Disciplinario se pronunció y notificó a Saprissa que, en aras del debido proceso, le solicitaban que presentara la defensa.

En el comunicado que les llegó a los morados no se mencionaban plazos, pero La Nación conoció que Saprissa contaba con 48 horas, las mismas que se cumplieron este viernes alrededor de las 5 p. m.

Si el cuadro morado no presentaba defensa, el Disciplinario se reuniría, conocería la denuncia de Liberia y definiría si sanciona a Jorkaeff.

¿Qué pasó?

Este medio conoce que Saprissa se apuró, presentó la defensa ante la denuncia de Liberia y se iniciará el debido proceso ante los hechos que denunciaron los aurinegros.

Con este panorama, Jorkaeff Azofeifa está habilitado para jugar el domingo. Recordemos que los gestos del lateral izquierdo no fueron reportados por el árbitro ni por el comisario del encuentro, por lo que Jorkaeff no recibió castigo alguno.

En la celebración del gol de Saprissa, el domingo pasado, Azofeifa realizó un gesto que podría considerarse obsceno, al llevarse las manos a sus genitales.

Por eso los liberianos presentaron la denuncia y, como prueba, aportaron las imágenes de un video de FUTV, televisora oficial que transmitió el partido del domingo anterior.

De momento, Hernán Medford y su cuerpo técnico pueden estar tranquilos, porque cuentan con Jorkaeff Azofeifa, quien en esta temporada ha sido uno de los puntos altos del plantel.

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