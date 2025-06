Conozca por qué el árbitro hizo una ‘rara’ señal en el partido del Real Madrid y Rüdiger terminó fuera de control

El partido estaba por terminar, la victoria del Real Madrid 3-1 contra Pachuca de México en el Mundial de Clubes no iba a cambiar, pero hubo un gesto del árbitro que llamó la atención a nivel mundial.

Ramón Abatti, árbitro de Brasil, quien dirigió el partido, cruzó sus brazos como si hiciera una equis.

Más de uno se preguntó qué era eso. Otros pudieron identificar por qué el árbitro hizo ese gesto.

Un gesto que casi no se ve en los encuentros, pero que, para la FIFA, es una indicación para activar el protocolo contra el racismo, porque se produce un presunto acto racista en el terreno de juego.

⚠️🙅🏻‍♂️ Gustavo Cabral, capitán de Pachuca, insultó a Antonio Rüdiger y el árbitro Ramón Abatti Abel activó el protocolo ANTIRRACISMO por PRIMERA VEZ en el Mundial de Clubes.https://t.co/CjbDtsR2a5 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 22, 2025

Al parecer, Antonio Rüdiger, defensa del Real Madrid, escuchó que un rival lo insultaba sobre el césped. Gustavo Cabral, defensa de Pachuca y exjugador del Celta de Vigo, dirigió algún tipo de comentario que hizo enloquecer al alemán, quien, fuera de sí, discutió con varios miembros del equipo mexicano.

El encontronazo se produjo en el tiempo añadido, cuando el Real Madrid ya tenía los tres puntos en la bolsa. El defensa se quejó de haber recibido un manotazo de un rival que finalmente no fue sancionado como penal, y fue Cabral quien se acercó para comentarle algo que hizo enloquecer a Rüdiger.

El árbitro Ramón Abatti hizo el gesto protocolario de la FIFA, cruzando los brazos, cuando se producen este tipo de actos sobre el terreno de juego. Al término del encuentro, Rüdiger se marchó del campo con un gran enfado y siendo sujetado por parte del cuerpo técnico madridista, mientras Salomón Rondón, delantero del Pachuca, se acercó a él para discutir lo ocurrido.

Arda Guler celebra con Trent Alexander-Arnold luego del segundo gol del Real Madrid ante Pachuca por el Mundial de Clubes. (FEDERICO PARRA/AFP)

Al parecer, el juez no escuchó lo sucedido, pero fue notificado por el intercomunicador de que se habría producido una infracción racista en el campo. Sin embargo, al no haber sido un hecho flagrante (es decir, que se ejecuta en ese momento), no tomó ninguna medida disciplinaria durante el juego.

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, se refirió a lo ocurrido en la conferencia de prensa luego del compromiso.

“Tony nos dijo algo, le apoyamos y ya veremos. Creo que ahora se activa el protocolo contra el racismo y será la FIFA la que investigue, pero si ocurrió, se tomarán decisiones y apoyamos a Antonio porque es inaceptable. No hay tolerancia para eso en los estadios de fútbol. Eso es lo que ha dicho Antonio y le creemos”.

¿Qué es el protocolo?

Hace poco más de un mes, la FIFA aprobó en un Congreso celebrado en Bangkok (Tailandia) la adopción de un nuevo gesto de brazos en forma de aspa para denunciar abusos racistas en cualquiera de las competiciones que regula.

El denominado “gesto de incidente racista” tiene por objetivo “empoderar a futbolistas, cuerpos técnicos y equipos arbitrales para que puedan plantar cara al racismo”, según el ente madre del fútbol mundial.

Ramón Abatti, árbitro del juego del Real Madrid contra Pachuca, en el Mundial de Clubes. (Cuenta X de Sport/Cuenta X de Sport)

¿Cómo funciona?

Los jugadores, el árbitro o algún responsable de la competición puede cruzar sus manos a la altura de la muñeca para indicar directamente que alguien ha sido objeto de insultos racistas por parte de cualquier persona dentro del ámbito deportivo. Tras ello, el árbitro activará un procedimiento en tres niveles previsto para estos incidentes.

En primer lugar, el juez tiene la potestad de decidir si interrumpe o no el juego. En caso afirmativo, se emitirá un anuncio para informar de las razones por las que se interrumpió el partido y advertir de que, si el comportamiento no cesa, el encuentro se suspenderá temporalmente.

Si el comportamiento persiste después de la reanudación, el segundo nivel es suspender temporalmente el partido y ordenar a los equipos que regresen a los vestuarios. Se emitirá un anuncio en el estadio para informar de las razones por las que se ha interrumpido y advertir de que, si el comportamiento no cesa, el juego se suspenderá definitivamente.

Si el comportamiento continúa después de la nueva reanudación, el árbitro suspenderá definitivamente el partido. El silbante dará este paso únicamente tras consultarlo con las autoridades y expertos pertinentes, y si considera que es seguro hacerlo.