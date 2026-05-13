Conozca la hora del partido que Costa Rica disputará contra Colombia

Colombia es el próximo rival de la Selección de Costa Rica, sin duda una de las selecciones más fuertes de Suramérica.

El juego es el viernes 29 de este mes, según confirmó la Federación Costarricense de Fútbol, que indicó que el compromiso se efectuará en el Estadio Nemesio Camacho, El Campín, en Bogotá, Colombia. Ese día los equipos se enfrentan a las 5 p.m. hora tica (6 p.m. en Colombia).

“Este compromiso será el primero de la Tricolor en esta fecha FIFA de junio, como parte de su calendario de partidos internacionales. El encuentro permitirá al equipo nacional continuar su proceso de trabajo al mando del DT Fernando Batista, enfrentando a una selección de amplio recorrido en el fútbol internacional”, señaló la Fedefútbol.

Colombia viene de firmar una eliminatoria sólida en Conmebol, donde terminó en el tercer lugar. Cuenta con figuras de peso internacional como Luis Díaz, James Rodríguez y Richard Ríos, nombres que elevan el nivel competitivo del compromiso.

El historial reciente entre ambas selecciones es el siguiente: Copa América 2024: Colombia 3-0 Costa Rica. Copa América 2016: Costa Rica 3-2 Colombia. Copa América 2011: Colombia 1-0 Costa Rica.

La Selección de Costa Rica vuelve a la cancha el 29 de este mes en amistoso contra Colombia. (Prensa FCRC/Federación Costarricense de Fútbol)

Será el tercer encuentro que dirija Fernando Batista, seleccionador nacional, quien ya tuvo fogueos contra Jordania, con la que empató 2-2, y perdió por goleada 5-0 ante Irán.

La Federación informó que la venta de entradas para el público general iniciará el próximo 19 de mayo a las 7 a. m. (hora de Costa Rica).

Los boletos estarán disponibles mediante la plataforma oficial habilitada en Colombia.

Además del amistoso frente a los cafeteros, Costa Rica también tiene confirmado otro compromiso de peso durante la misma fecha FIFA.

La Tricolor enfrentará a Inglaterra el próximo 10 de junio en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, Estados Unidos.

Ese encuentro arrancará a las 2 p. m. hora costarricense.