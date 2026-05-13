Puro Deporte

Conozca la hora del partido que Costa Rica disputará contra Colombia

Será el juego de despedida para los colombianos, quienes competirán en el Mundial 2026

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Por Milton Montenegro

Colombia es el próximo rival de la Selección de Costa Rica, sin duda una de las selecciones más fuertes de Suramérica.








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Selección de Costa RicaColombia
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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