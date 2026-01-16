Conozca a los integrantes de la junta directiva del Saprissa que preside Roberto Artavia

El Deportivo Saprissa no solo tiene nuevo presidente, en la figura de Roberto Artavia, sino también otros nombres que se suman a la junta directiva.

Hace un mes, Saprissa confirmó la presencia de Artavia y de Francis Durman como nuevos integrantes, quienes, en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, fueron ratificados en los puestos de la directiva. A ellos se unen otros empresarios, como René Picado Riba, hijo de René Picado Cozza, presidente y miembro de la familia dueña de Canal 7.

La junta directiva de Saprissa la integran las siguientes personas:

Presidente: Roberto Artavia.

Secretario: René Picado Riba.

Tesorero: Roberto León Gómez.

Fiscal suplente: Jairo Dávila Masís.

Director 1: Francis Durman.

Director 2: Román Fallas.

Ante consulta de La Nación, Roberto Artavia explicó cómo se dio la opción para ser el nuevo presidente de la institución morada.

“Los tres grandes socios hoy de Horizonte Morado me buscaron. En el pasado trabajé con Allan Kelso en el sector turístico, también asesoré a Horizonte Morado y ahí ellos me pudieron ver. Ciertamente conozco a René Picado Cozza, a quien ayudé con una estrategia, y por supuesto, a través de mi presencia en el mismo Saprissa, conozco muy bien a Román Fallas”, dijo Roberto Artavia.

Artavia añadió que ellos buscaban a alguien que pudiera trabajar en estrategia y gobernanza.

“También querían a alguien con la misma pasión que ellos, por eso me trajeron. Una vez adentro, nos sentamos a analizar que necesitábamos un empresario con experiencia, con energía emprendedora, con gran capacidad de gestión financiera y estratégica. He trabajado con Francis Durman por muchos años; desde 2014 he asesorado su grupo, entonces lo invitamos a venir y siento, francamente, que tenemos un equipo de lujo”, destacó Roberto Artavia sobre los integrantes de la junta directiva morada.

Roberto Artavia es el nuevo presidente del Deportivo Saprissa. "Estaré en el cargo, el tiempo que los socios me lo permitan", dijo Artavia. (Jose Cordero/José Cordero)

El jerarca de los morados añadió que van a establecer una gobernanza profesional e independiente a través de la presencia de don Francis Durman y la suya.

“Nosotros no somos socios capitalistas del equipo ni de Horizonte Morado, y nos han traído por nuestra trayectoria empresarial, por nuestro conocimiento de gobernanza y por nuestra capacidad de articular y desplegar estrategias, que es en lo que esperamos contribuir. Obviamente, contamos con la compañía de la junta directiva, de los representantes de los socios, como es normal y correcto, pero le doy un gran valor al hecho de que ellos nos hayan buscado precisamente para que podamos enfocarnos en la estrategia del Deportivo Saprissa, en sus dos componentes, Saprissa de Corazón y Deportivo Saprissa, para alcanzar las metas trazadas”, opinó Roberto Artavia.

El presidente de Saprissa fue claro al afirmar que su presencia en el club no se trata únicamente de satisfacer un retorno financiero para los socios, sino de desplegar toda la fuerza, el poder de convocatoria y el valor de la marca para el bienestar de la afición, del fútbol nacional y del país en general.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.