El nuevo presidente de Saprissa confirma qué pasará con el estadio morado: ¿Se va de Tibás?

El Deportivo Saprissa tiene nuevo presidente. Se trata de Roberto Artavia, quien, en sus primeras declaraciones a la cabeza del cuadro morado, se mostró ilusionado, comprometido y con deseos de llevar al club a los primeros planos a nivel nacional e internacional.

Autor de varios libros, académico, consultor nacional e internacional, doctorado en estrategia por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, MBA del INCAE e ingeniero naval de la USMMA, Kings Point, así es Roberto Artavia, pero, sobre todo, un apasionado saprissista.

Entre los diversos temas que Artavia trató durante su presentación a los medios de comunicación, confirmó qué va a pasar con el Estadio Ricardo Saprissa.

“Esperamos, con mucha claridad, invertir también en mejorar este estadio. Nos quedamos aquí, en la Cueva, y la Cueva va a ser un estadio maravilloso, como ya lo es, pero va a ser no solo maravilloso, sino bonito y acogedor”, dijo Artavia, quien dejó claro que la casa morada no se mueve de San Juan de Tibás.

“Yo diría que, si a eso le sumamos campeonatos nacionales y una participación internacional mucho más exitosa de la que hemos tenido desde el Mundial de Clubes, es hacia donde vamos. No es instantáneo, es algo que debemos trabajar y construir, pero, para decirlo directo, si en tres o cuatro años no he logrado una buena parte de eso que acabo de mencionar, entonces no habré logrado, no solo mi sueño, sino lo que considero mi visión y compromiso con este club”, destacó Artavia.

El jerarca saprissista no se refirió a lo que harán de ahora en adelante con el inmueble o qué mejoras o remodelaciones le harán, porque, según explicó, no es algo inmediato.

“No te hablo de un plan muy detallado, porque lo que tenemos son los grandes lineamientos. La Cueva es nuestra casa, es una casa donde sentimos una relación emocional, de cariño, de presencia, de ubicación en Tibás, en San José, y no queremos cambiar de ninguna forma”, opinó Artavia, quien reconoció que no es sencillo remodelar el estadio.

“Obviamente, el estadio, estructuralmente, ya tiene sus retos y tenemos que trabajar en mejorarlos. Tenemos, incluso, algunos compromisos con Bomberos de hacer algunas proformas estructurales, en las que hemos venido cumpliendo poco a poco. Se han hecho mejoras importantes y vamos a ver crecer el área de palcos, de graderías y, con el tiempo, una Cueva más moderna, con gran conectividad y más vallas electrónicas. Deseamos acercarnos al estándar de lo que es un estadio moderno. Eso se hará con el tiempo; no lo esperen para la semana que viene”, dijo Roberto Artavia, quien contará con el respaldo del empresario Francis Durman en la junta directiva.

Roberto Artavia es el presidente del Deportivo Saprissa y dijo que se quedará en el cargo, el tiempo que los socios del club se lo permitan. (Jose Cordero/José Cordero)

Don Roberto Artavia, nuevo Presidente del Deportivo Saprissa 💜 ¡Bienvenido!



Artavia es un referente académico a nivel nacional, consultor internacional y asesor de gobiernos y empresas en más de 30 países.



📲 Todos los detalles en https://t.co/hjbx91Un5O pic.twitter.com/DCQvSVq5Pl — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) January 16, 2026

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.