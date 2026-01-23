Puro Deporte

Conmoción en Portugal por muerte de jugador mientras disputaba un partido

El futbolista de Angola Nassur Bacem, que militaba en un club de Portugal, colapsó en medio partido y falleció pese a los esfuerzos por reanimarlo

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
El club LGC Moncarapachense compartió imágenes de Nassur Bacem, el jugador de 27 años que colapsó y murió en medio de un partido.
El club LGC Moncarapachense compartió imágenes de Nassur Bacem, el jugador de 27 años que colapsó y murió en medio de un partido. (LGC Moncarapachense/LGC Moncarapachense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nassur BacemMuerte de FutbolistaFútbol de Portugal
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.