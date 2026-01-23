Conmoción en Portugal por muerte de jugador mientras disputaba un partido

El club LGC Moncarapachense compartió imágenes de Nassur Bacem, el jugador de 27 años que colapsó y murió en medio de un partido.

El fútbol de Portugal amaneció de luto tras el fallecimiento de un jugador el miércoles por la noche durante un partido oficial, disputado en la ciudad de Olhao, al sur del país.

Nassur Bacem, oriundo de Angola, tenía solo 27 años y de repente perdió el conocimiento durante la primera mitad del encuentro que disputaba su club, el Moncarapachense, contra el Imortal DC por la Copa Algarve; posteriormente se supo que en ese momento fue víctima de un paro cardíaco estando en la cancha.

El futbolista recibió asistencia médica inmediata, pero finalmente su organismo no resistió y murió ahí mismo.

El LGC Moncarapachense milita en el llamado Campeonato de Portugal, que es la cuarta división, con jugadores semiprofesionales.

“El jugador dijo que no se sentía bien y de repente colapsó cerca de la banca del Imortal”, relató un testigo en declaraciones reproducidas por Marca. Ahora se esperan los resultados de la autopsia, para conocer detalles adicionales.

De inmediato empezaron a llegar condolencias dentro y fuera del país, en medio de la conmoción por el suceso.

“Nassur nos deja demasiado pronto, dejando un vacío en el club y en todos quienes lo conocieron, dentro y fuera del campo. Fue un deportista, un compañero y una persona que siempre será parte de nuestra familia”, escribió el equipo en sus redes sociales.

Bacem jugó en diversos equipos como Leixões, Vista Alegre, Marítimo, Oliveira do Hospital, Camacha y, más recientemente, al Moncarapachense, según reportó el medio The Resident.