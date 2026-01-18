El Casa Pia de Patrick Sequeira ya comienza a preocupar en Portugal

El Casa Pia, club del arquero nacional Patrick Sequeira, está teniendo una temporada para el olvido, al punto que ya solo lo separa dos unidades de la zona de descenso.

El cuadro del arquero tico perdió 3 a 0 en la jornada de este fin de semana contra el Sporting Lisboa, en un partido en el que Patrick pudo hacer poco para evitar tanto gol en contra.

El único gol en el que se le señala responsabilidad al nacional fue en el tercero, esto porque la pelota pasó por debajo de sus piernas.

El Casa Pia está en la posición 16 de la clasificación con 14 puntos; mientras que el Tondela es 17 con 12 unidades y el AVS es último con solo 4. Ante esto, el cuadro del tico se ve amenazado por el Tondela para mandarlo a la zona de descenso.

El Casa Pia vive una temporada muy diferente a la pasada, en la que Patrick fue figura. La campaña anterior el equipo fue protagonista y estuvo en la pelea por acceder a puestos europeos.

Otro nacional que sufrió una derrota fue Brandon Aguilera. El volante fue titular en el cotejo que el Rio Ave perdió 2 a 0 contra el Benfica, no obstante Brandon salió de cambio en el segundo tiempo.

El plantel de Aguilera marcha en la posición 11 con 20 puntos, mientras que el líder es el Porto con 49.

Uno que sigue mostrando un buen rendimiento es Francisco Calvo, pues el zaguero fue titular en el partido que su equipo, el Al-Ettifaq le ganó 1 a 0 al Ittihad FC de Karim Benzema.

El cuadro de Calvo es sétimo de la tabla con 25 puntos, mientras que el líder es el Al-Hilal FC con 38 unidades.

Por su parte, Keylor Navas y Pumas chocarán contra León este domingo a las 12 m. El arquero tico protagonizó una gran actuación a mitad de semana, cuando paró de todo en la victoria de los capitalinos ante Tigres.

En tanto, este sábado por la noche podría darse el debut de Juan Pablo Vargas con el Puebla de México, esto en el compromiso frente a Cruz Azul por la Liga MX, a partir de las 9 p. m.