Fútbol

El Casa Pia de Patrick Sequeira ya comienza a preocupar en Portugal

El Casa Pia de Patrick Sequeira sigue sin ver la luz y ya se compromete en la clasificación

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Patrick Sequeira vivió una derrota compleja con el Casa Pia ante el Nacional.
Patrick Sequeira vive un momento grupal complejo en el Casa Pia de Portugal. (Face/Facebook del Casa Pia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Patrick SequeiraCasa Pia
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.