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Conmebol declara a Argentina bicampeona de la Finalissima: ‘España no se presentó’

El presidente de Conmebol atribuye a la ausencia de España la cancelación del duelo y reconoce a Argentina como bicampeona del torneo

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Por Europa Press
Lionel Messi levanta el trofeo de la Finalissima mientras jugadores de Argentina celebran en la cancha tras la victoria ante Italia en el estadio Wembley, en Londres, el 1 de junio de 2022. (ADRIAN DENNIS/AFP)







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