Conmebol declara a Argentina bicampeona de la Finalissima: ‘España no se presentó’

Lionel Messi levanta el trofeo de la Finalissima mientras jugadores de Argentina celebran en la cancha tras la victoria ante Italia en el estadio Wembley, en Londres, el 1 de junio de 2022.

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, afirmó que la selección de Argentina es bicampeona de la Finalissima. Sustentó su posición en la cancelación del partido ante España, previsto para el 27 de marzo en Catar.

Domínguez indicó que el combinado europeo no disputó el encuentro. El juego se suspendió por el conflicto en Oriente Próximo. A partir de ese escenario, el dirigente sostuvo el criterio que desató reacciones.

“Somos bicampeones de la Finalissima, España no se presentó”, expresó Domínguez en declaraciones al medio argentino Radio La Red.

El jerarca responsabilizó a la selección de España por la no realización del partido. El duelo enfrentaba al campeón de Sudamérica con el campeón de la Eurocopa. Ante esa situación, calificó a Argentina como bicampeona del torneo.

La selección argentina ganó la edición anterior en 2022. En esa ocasión derrotó a Italia con marcador de 3-0 en el estadio de Wembley, en Londres.

Domínguez también se refirió a la situación económica del fútbol regional. Señaló que existen mayores ingresos para los clubes sudamericanos. Indicó que ese crecimiento permitiría una mejor distribución de premios.

El dirigente agregó que el fútbol sudamericano no tiene límites en su desarrollo. Consideró que el aumento de ingresos impulsará nuevas oportunidades en la región.

Además, reiteró su postura contra conductas negativas en el deporte. Afirmó que la violencia y el racismo no tienen espacio en el fútbol.

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