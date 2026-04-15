Puro Deporte

Confirman grave lesión de futbolista a pocas horas de la final de Copa entre Saprissa y Sporting

Un jugador recibió el diagnóstico que ningún futbolista quiere escuchar, al tratarse de una de las lesiones más temidas

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Por Fanny Tayver Marín
Saprissa vs Sporting
Saprissa y Sporting se enfrentarán este miércoles 15 de abril en la final del Torneo de Copa. (Mayela Lopez/Mayela López)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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