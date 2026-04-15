Confirman grave lesión de futbolista a pocas horas de la final de Copa entre Saprissa y Sporting

Saprissa y Sporting se enfrentarán este miércoles 15 de abril en la final del Torneo de Copa.

La final del Torneo de Copa convoca este miércoles 15 de abril, a las 7 p. m., a Saprissa y a Sporting en el Estadio Edgardo Baltodano, en Liberia.

Horas antes de que los equipos emprendieran su viaje hasta la ciudad blanca, se conoció un parte médico confirmando esa noticia dolorosa que ningún futbolista quiere escuchar.

“Tras las pruebas realizadas al jugador Matías Verón en las últimas horas, con el apoyo de nuestro patrocinador Medismart, confirmamos que se le ha diagnosticado una lesión de ruptura de ligamento cruzado en su rodilla izquierda”, informó el departamento de comunicación de Sporting.

Ahí mismo se detalla que el futbolista argentino estará fuera de las canchas durante aproximadamente unos nueve meses y que él comenzará los trabajos de recuperación en los próximos días.

Matías Verón había participado con Sporting en tres partidos del Torneo de Copa y en tres juegos del Torneo de Clausura 2026.

La final del Torneo de Copa se jugará a partido único en terreno neutral. En caso de empate, de inmediato se procederá con los lanzamientos de penal. Y en este partido sí habrá VAR.