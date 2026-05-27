Confirmado el primer fichaje de Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense se mueve despacio y a la vez con prisa en el mercado mientras trabaja en la reestructuración de su equipo de cara a la temporada 2026-2027.

Después de la llegada del técnico español Ismael Rescalvo ante la decisión de Óscar “Macho” Ramírez de no continuar al frente del club y, tras las salidas de Joel Campbell y José Alvarado, a quienes se les venció el contrato y no fue renovado, los rojinegros dieron a conocer la renovación de Rónald Matarrita.

Pero ahora también ya cuentan con la adquisición de la primera cara “nueva” oficial que llega a su equipo.

La Liga anunció este miércoles 27 de mayo a Luis Díaz como su primera incorporación de cara a lo que viene, en una posición importante para el juego ofensivo que pretende desarrollar Ismael Rescalvo.

Se trata de un futbolista que en el pasado ya había despertado interés en la institución rojinegra, pero él decidió ir a otro club. El momento era ahora y ya tiene contrato con los manudos.

En el país ha jugado con Grecia, Herediano, Saprissa y Sporting; al tiempo que en su etapa como legionario actuó en la Major League Soccer (MLS) con Columbus Crew, Colorado Rapids y New England Revolution.

Luis Díaz ahora tiene contrato por un año con Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El veloz extremo derecho de 27 años firmó un contrato por un año con la Liga y está citado, al igual que sus nuevos compañeros, para iniciar pretemporada el 1.° de junio.

Pronto vendrán más anuncios, como la oficialidad de la contratación del defensor Yeison Molina, proveniente de Liberia.

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