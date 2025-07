Condenan a técnico de Brasil Carlo Ancelotti a un año de prisión por fraude fiscal en España

Carlo Ancelotti, actual entrenador de la selección de Brasil, recibió una condena de un año de prisión en España por un delito de fraude fiscal cometido en 2014, cuando dirigía al Real Madrid.

Además, deberá pagar una multa de €387.000 y no podrá recibir subsidios ni ayudas públicas durante tres años.

La justicia española dictó esta sentencia tras comprobar que Ancelotti no declaró los ingresos obtenidos por derechos de imagen en 2014. Sin embargo, resultó absuelto de un cargo similar correspondiente al año 2015, según informó la agencia EFE.

En España, la legislación permite que penas inferiores a dos años por delitos no violentos no se cumplan en prisión si el condenado carece de antecedentes penales. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) no se ha pronunciado sobre la situación del técnico.

El Ministerio Público españól había acusado al italiano de evadir impuestos por un monto de €1.062.079 durante su primer periodo como entrenador del Real Madrid.

Según medios españoles, el fraude se habría cometido mediante una estructura empresarial compleja diseñada para ocultar ingresos por derechos de imagen y otras fuentes, como bienes raíces.

Ancelotti negó haber tenido la intención de defraudar. En abril, durante el juicio realizado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el técnico declaró que su única preocupación era recibir un salario neto de €6 millones anuales por tres años, y que no tuvo conocimiento de ninguna investigación en su contra mientras trabajaba con el club.

El exentrenador afirmó que el sistema de pagos le fue sugerido por el Real Madrid y que se trataba de una práctica común en el equipo, utilizada por jugadores y otros técnicos como José Mourinho. Agregó que el club se comunicó directamente con su asesor financiero para coordinar los pagos, ya que él nunca había recibido ingresos mediante ese tipo de estructura.

El fallo contra Ancelotti se suma a otros casos recientes de figuras del deporte involucradas en procesos fiscales en España.

El técnico de 66 años tiene previsto viajar a Estados Unidos este viernes para presenciar la final del Mundial de Clubes.

Tras la eliminación del Fluminense, Ancelotti no podrá seguir en acción a los equipos brasileños, pero sí estará presente en el partido entre su antiguo club, el Real Madrid, y el PSG.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.