Concacaf ya calienta la Copa de Campeones y destaca prestigiosa lista con tres equipos de Costa Rica

Saprissa, Alajuelense y Cartaginés aparecen en la lista de honor publicada por Concacaf antes de la próxima edición de la Copa de Campeones

Por Gustavo Jiménez y Juan Diego Villarreal

La edición 2026 de la Copa de Campeones de Concacaf se iniciará el próximo 3 de febrero y la Concacaf ya calienta la competencia con publicaciones que generan debate entre los aficionados.








