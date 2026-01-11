Concacaf ya calienta la Copa de Campeones y destaca prestigiosa lista con tres equipos de Costa Rica

La edición 2026 de la Copa de Campeones de Concacaf se iniciará el próximo 3 de febrero y la Concacaf ya calienta la competencia con publicaciones que generan debate entre los aficionados.

El máximo ente del fútbol regional publicó en sus redes sociales la lista de los equipos que han levantado este trofeo, ordenada desde los más ganadores hasta los que han conseguido el título al menos una vez.

En el recuento figuran los tres clubes de Costa Rica que inscribieron su historia en el torneo de la Concacaf: Saprissa, Alajuelense y Cartaginés.

Al frente de la tabla están el América y el Cruz Azul de México, cada uno con siete trofeos.

El primer equipo tico en aparecer es Saprissa, con sus tres campeonatos, empatado con el Pumas donde milita actualmente Keylor Navas.

En el siguiente renglón está Alajuelense, igualado a dos cetros con seis equipos, entre ellos las Chivas de Guadalajara.

Finalmente, Cartaginés figura con su estrella obtenida en la edición de 1994, junto a otros escudos como el Comunicaciones de Guatemala, Tigres de México o DC United de la MLS.

Para el presente torneo, solo rojinegros y brumosos están clasificados por Costa Rica. Alajuelense espera rival entre Los Angeles FC y Real España, pues se saltará la ronda preliminar gracias a su condición de tricampeón de Centroamérica.

Champions Cup history, ranked by titles 📊



Who will take the crown in 2026? 🏆 pic.twitter.com/G4j3AYXAPJ — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) January 8, 2026

Por su parte, Cartaginés se medirá en esa fase de clasificación al Vancouver Whitecaps el 18 y 25 de febrero.