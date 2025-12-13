Alajuelense, Cartaginés y Keylor Navas ya conocen día y hora de sus partidos en ‘Concachampions’

Después de que se efectuó el sorteo de la edición 2026 de la Copa de Campeones de Concacaf, este viernes 12 de diciembre se entregó el calendario exacto para los partidos de la primera fase y los octavos de final de “Concachampions”, algo que atañe a Liga Deportiva Alajuelense y al Club Sport Cartaginés.

La Concacaf siempre entrega el calendario lo más rápido posible para que los 27 equipos participantes de una vez organicen su planificación.

También para que los mismos aficionados que quieran acompañar a su equipo favorito hagan números y empiecen a buscar boletos aéreos y hospedajes.

En su comunicado oficial, Concacaf destaca que la edición 2026 de la Copa de Campeones contará con la participación de varios de los clubes más destacados de la región.

Menciona a potencias mexicanas como Club América y al vigente campeón de la Copa de Campeones, Cruz Azul; así como al campeón de la MLS Cup, Inter Miami CF, liderado por Lionel Messi, junto al debutante de la MLS, San Diego FC.

Destaca la presencia del tricampeón de la Copa Centroamericana, Alajuelense de Costa Rica, y al campeón de la Copa del Caribe, Mount Pleasant FA de Jamaica.

Los partidos de la pimera ronda se disputarán en febrero de 2026, en formato de ida y vuelta. El club con el mejor marcador global en cada serie avanzará a los octavos de final, donde se unirá a los cinco clubes preclasificados, y la Liga es uno de ellos.

Los octavos de final se disputarán en marzo de 2026, seguidos por los cuartos de final en abril, las semifinales entre abril y mayo, y la final será el sábado 30 de mayo a partido único.

¿Cuándo juegan Alajuelense y Cartaginés en ‘Concachampions’?

Cartaginés jugará la primera ronda y recibirá a Vancouver Whitecaps FC el 18 de febrero, a las 9 p. m. (hora de Costa Rica), en el Estadio José Rafael “Fello” Meza; mientras que el partido de vuelta será el 25 de febrero, a las 6 p. m., en el Estadio BC Place, en Canadá.

Por su parte, Alajuelense se ganó el derecho de entrar directamente a los octavos de final de “Concachampions”. La Liga visitará al vencedor del duelo entre LAFC y Real España el 10 de marzo. La hora se fijará luego de que se conozca en definitiva cuál será el rival de los manudos.

El partido de vuelta de los rojinegros será el 17 de marzo, a partir de las 7 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Mientras que Keylor Navas defenderá el arco de Pumas el 3 de febrero en la casa de San Diego, en Estados Unidos, a las 8 p. m.; el juego de vuelta será el 10 de febrero, a las 7 p. m., en el Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad de México.

