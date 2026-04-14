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Concacaf y Netflix revolucionan el fútbol de México al tomar decisión sobre Copa Oro y Liga de Naciones

Concacaf y Netflix anuncian alianza que involucra a los eventos más importantes del fútbol de la región

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Por Juan Diego Villarreal
La Copa Oro favorece siempre a los mismos: Estados Unidos y México. Es hora de rotar la sede y hacer del torneo una competencia más justa para todas las selecciones de la región.
México y los Estados Unidos son los máximos ganadores de la Copa Oro. (AFP/AFP)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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