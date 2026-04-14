Concacaf y Netflix revolucionan el fútbol de México al tomar decisión sobre Copa Oro y Liga de Naciones

México y los Estados Unidos son los máximos ganadores de la Copa Oro.

La Concacaf y Netflix anunciaron este martes un acuerdo que revolucionará el fútbol de la región.

En un comunicado de prensa, la Concacaf indicó que, a partir de 2027, los aficionados tendrán una nueva casa para disfrutar de dos de los torneos más emocionantes e importantes de la Confederación.

“Concacaf y Netflix anunciaron un nuevo acuerdo de derechos de transmisión por cuatro años para México, que incluye las dos principales competencias de selecciones nacionales masculinas de la Confederación: las Finales de la Liga de Naciones Concacaf y la Copa Oro Concacaf”, se indicó en el boletín.

En el mismo se agrega: “Como parte del acuerdo, Netflix se convertirá en la casa en México de las ediciones 2027 y 2029 de ambos torneos, ofreciendo a los aficionados en todo el país una nueva forma de seguir estas emocionantes competencias internacionales, así como a sus selecciones y jugadores favoritos”.

El acuerdo aplica exclusivamente al territorio de México y a las competencias de selecciones nacionales masculinas de Concacaf incluidas en esta alianza.

El fútbol mueve pasiones

La quinta edición de las Finales de la Liga de Naciones de Concacaf se jugará en marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, y contará con los cuatro ganadores de los cuartos de final.

Por su parte, la decimonovena edición de la Copa Oro de Concacaf, con 16 equipos, se disputará en el verano de ese mismo año y coronará al campeón regional.

“Estamos muy emocionados de asociarnos con Netflix para México mientras continuamos fortaleciendo la forma en que los aficionados se conectan con nuestras principales competencias de selecciones nacionales”, dijo Philippe Moggio, secretario general de Concacaf.

El secretario general de Concacaf aseguró conocer la pasión de los mexicanos por el fútbol y destacó la importancia de esta alianza.

“Sabemos que en México la pasión por el fútbol es única, y este acuerdo nos permite acercar estas competencias a millones de aficionados a través de una nueva plataforma. Asimismo, refleja nuestro compromiso de ofrecer acceso de alta calidad a torneos que significan mucho para toda nuestra región”, añadió Moggio.

Por su parte, Carolina Leconte, vicepresidenta de Contenido para México y Adquisiciones de Latinoamérica en Netflix, indicó en la misiva que están apostando por más eventos en vivo para atraer mayores audiencias y que el fútbol es, sin duda, una de las grandes alegrías de una nación.

“Los partidos de selecciones nacionales de Concacaf reúnen a millones de aficionados en México como pocos eventos pueden hacerlo. Nos llena de emoción que, durante los próximos años, los aficionados en México podrán vivir las Finales de la Liga de Naciones y la Copa Oro exclusivamente a través de Netflix, sin un costo adicional”, manifestó Leconte.