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Centroamérica aporta el 31% de los árbitros de Concacaf para el Mundial 2026: vea la lista de elegidos

Estos son todos los árbitros de Concacaf que dirán presente en el Mundial 2026

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Por Fanny Tayver Marín
Los árbitros conocieron este 9 de abril la lista final para el Mundial 2026. (Rafael Pacheco Granados)







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Mundial 2026ConcacafCentroaméricaArbitraje
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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