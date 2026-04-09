Centroamérica aporta el 31% de los árbitros de Concacaf para el Mundial 2026: vea la lista de elegidos

Los árbitros conocieron este 9 de abril la lista final para el Mundial 2026.

La FIFA reveló los nombres de los 52 árbitros centrales, 88 asistentes y 30 asistentes de vídeo (VAR), procedentes de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembro nombrados para el Mundial 2026, en lo que constituye el equipo arbitral más completo de la historia de la Copa del Mundo.

Viendo la lista completa y segmentándola en los escogidos que pertenecen a Concacaf, hay varias cosas llamativas. Una de ellas es el hecho que de todos los designados de la Confederación, el 31% de los nombramientos corresponde a árbitros de Centroamérica.

Así que Costa Rica, Honduras, El Salvador y Nicaragua, a pesar de que quedaron fuera del Mundial con sus respectivas selecciones, sí tendrán presencia con el arbitraje en la máxima fiesta del fútbol en el planeta.

De los 52 árbitros centrales que estarán en el Mundial, la convocatoria incluye nueve réferis provenientes de Concacaf, de los cuales, tres son de Centroamérica: Juan Gabriel Calderón (Costa Rica), Said Martínez (Honduras) e Iván Barton (El Salvador).

Además, de los 88 árbitros asistentes que entraron en la codiciada lista final, 15 son de Concacaf, con presencia de cinco centroamericanos.

Se trata de Wálter López (Honduras), Juan Carlos Mora (Costa Rica), David Morán (El Salvador), Antonio Pupiro (Nicaragua) y Christian Ramírez (Honduras).

Mientras que el Mundial 2026 contará con 30 árbitros nombrados en el VAR. De ellos, cinco son de Concacaf y resulta curioso que la única designada de Centroamérica en esta función es Tatiana Guzmán, de Nicaragua.

Ella usualmente es nombrada en el VAR en partidos de Concacaf, pero lo llamativo es que proviene de un país en el que no opera el videoarbitraje.

Árbitros centrales de Concacaf que van al Mundial 2026

Drew Fischer (Canadá)

Juan Gabriel Calderón (Costa Rica)

Said Martínez (Honduras)

Oshane Nation (Jamaica)

César Ramos (México)

Katia García (México)

Iván Barton (El Salvador)

Ismail Elfath (EE. UU.)

Tori Penso (EE. UU.)

Árbitros asistentes de Concacaf que van al Mundial 2026

Lyes Arfa (Canadá)

Kyle Atkins (EE. UU.)

Micheal Barwegen (Canadá)

Marco Bisguerra (México)

Wálter López (Honduras)

Brooke Mayo (EE. UU.)

Juan Carlos Mora (Costa Rica)

David Morán (El Salvador)

Alberto Morin (México)

Kathryn Nesbitt (EE. UU.)

Corey Parker (EE. UU.)

Antonio Pupiro (Nicaragua)

Christian Ramírez (Honduras)

Sandra Ramírez (México)

Caleb Wales (Trinidad y Tobago)

Árbitros de Concacaf que van en el VAR al Mundial 2026

Joe Dickerson (EE. UU.)

Tatiana Guzmán (Nicaragua)

Erick Miranda (México)

Guillermo Pacheco (México)

Armando Villarreal (EE. UU.)

Todos los árbitros nombrados para el Mundial 2026