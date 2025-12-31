Concacaf castiga lo ocurrido en final de Centroamérica entre Alajuelense y Xelajú (y obliga a devolver un premio)

Concacaf anunció los castigos tras la final de la Copa Centroamericana entre Alajuelense y Xelajú, que se disputó en el estadio Cementos Progreso.

Pasaron varios días después de que Liga Deportiva Alajuelense se coronó tricampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf y lo ocurrido en esa final vuelve a ser noticia.

Quedaba pendiente conocer las sanciones sobre lo que pasó en Guatemala, en el Estadio Cementos Progreso.

La Concacaf investigó lo ocurrido, aplicó castigos y hasta obligó a un club a devolver un premio, según indica la notificación del organismo regional.

“El Comité Disciplinario de Concacaf ha impuesto sanciones a CSD Xelajú MC y a su jugador Jorge Aparicio tras múltiples incidentes ocurridos durante el partido de vuelta de la Final de la Copa Centroamericana Concacaf 2025, disputado el 3 de diciembre de 2025”, versa en el pronunciamiento.

Ahí se detalla que después de abrir un caso disciplinario y revisar la documentación y pruebas recopiladas durante su investigación, y con base en el Código Disciplinario aplicable, el Comité multó al club guatemalteco con una cantidad no revelada por infracciones a los protocolos de seguridad de la competencia, así como a los reglamentos de medios y comerciales.

“El Comité también ha impuesto una suspensión de dos partidos al jugador Jorge Aparicio y lo ha multado con una cantidad no revelada por realizar un gesto inapropiado y ofensivo durante la ceremonia de premiación de la Final. Además, el Comité ha ordenado a CSD Xelajú MC devolver el Premio Fair Play de la Copa Centroamericana”, dice el comunicado de Concacaf.

Esos partidos de castigo, Aparicio debería purgarlos en futuras ediciones de competencias de clubes de Concacaf en las que sea elegible para participar.