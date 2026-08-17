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Con todo por jugar, la Libertadores define a sus ocho mejores

Las series de octavos de final de la Copa Libertadores de definen esta semana con duelos muy parejos

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Por AFP
El jugador de la Liga de Quito Michael Estrada celebra una anotación ante el equipo brasileño Mirassol por la Copa Libertadores.
El jugador de la Liga de Quito Michael Estrada celebra una anotación ante el equipo brasileño Mirassol por la Copa Libertadores. (RAPHA MARQUES/AFP)







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