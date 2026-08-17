Con todo por jugar, la Libertadores define a sus ocho mejores

El jugador de la Liga de Quito Michael Estrada celebra una anotación ante el equipo brasileño Mirassol por la Copa Libertadores.

Bogotá, Colombia. La Copa Libertadores disputará esta semana los partidos de vuelta de los octavos de final con todas las llaves igualadas, aunque los grandes favoritos están en situaciones diferentes: Flamengo cierra la serie en casa ante Cruzeiro y Palmeiras de visita contra Cerro Porteño.

Los dos últimos finalistas del principal torneo de clubes de América conocerán sus destinos el miércoles, con el Fla batiéndose frente a un rival brasileño en el Maracaná y el Verdão haciendo lo propio en Asunción, predio de un adversario que le ha resultado molesto.

Los representantes del fútbol de Rio de Janeiro y Sao Paulo buscarán el pase a la ronda de los ocho mejores, que se jugará en setiembre, en medio de su descarnada lucha por el liderato del Brasileirao.

El campeón defensor de la liga brasileña y de la Libertadores ya está a solo tres unidades del Palmeiras, al que puede igualar en la cima del certamen doméstico si gana el partido que tiene pendiente.

Los rojinegros han aprovechado la mala hora de los paulistas, que hilan cuatro encuentros seguidos sin ganar, incluido el empate 1-1 ante Cerro en Sao Paulo la semana pasada.

Mantener rodando la aplanadora

En cuartos esperará el debutante Mirassol o Liga de Quito, que saldarán cuentas el jueves en Ecuador tras la paridad 1-1 en Brasil.

Flamengo aparenta tener un camino ligeramente más tranquilo. Tras haber salido airoso del Mineirao (1-1), el popular club brasileño apelará a la fuerza del Maracaná para avanzar en la defensa del cetro.

El equipo que comanda el portugués Leonardo Jardim hilvana ocho cotejos oficiales seguidos sin perder, incluida la paliza 5-1 ante Mirassol el domingo, y cuenta con su nómina estelar como gran carta de presentación.

“El equipo está evolucionando gracias a estar juntos y a los entrenamientos que hemos desarrollado”, valoró el DT. “Pero con seguridad digo algo: no somos el mejor equipo del mundo”.

De ratificar su favoritismo contra Cruzeiro, campeón de la Libertadores en 1976 y 1997, el Mengao se medirá en la siguiente ronda con Deportes Tolima o Independiente del Valle.

Colombianos y ecuatorianos empezarán la serie el martes en Ibagué, luego de que la llave se trastocara por el terremoto en Colombia. La vuelta se jugará en Quito la próxima semana.

El mismo día otro nombre emblemático de Rio de Janeiro, Fluminense, intentará sepultar la crisis que impulsó la salida del entrenador argentino Luis Zubeldía.

Sin técnico en propiedad, el tricolor carioca visitará en Argentina a Independiente Rivadavia, con el que empató sin goles, para mantener vivas sus esperanzas de repetir la gesta de 2023.

El sueño del Fideo

Fluminense o Independiente Rivadavia, sensación en su estreno en la fase de grupos, pugnarán por un puesto en cuartos con Platense o Coquimbo Unido.

El Calamar cedió una paridad 1-1 en suelo argentino y visitará el miércoles al segundo representante chileno en liza.

El otro embajador austral, Universidad Católica, pondrá a prueba a un equipo con una mística copera tal vez inigualable, Estudiantes de la Plata. La ida quedó 1-1.

El Pincha, que cargó en 2009 su cuarto trofeo de la Libertadores, viaja motivado luego de humillar 4-0 a Gimnasia en el clásico de La Plata el sábado.

“Nosotros no especulamos, está en nuestro ADN. Vamos a ir a ganar con inteligencia”, dijo el timonel de los argentinos, Alexander Medina.

Los octavos se cerrarán el jueves en Sao Paulo con una contienda de alcurnia, que definirá el emparejamiento de Católica y Estudiantes: Corinthians vs Rosario Central (0-0).

El Canalla de Angelito Di María ha tenido un arranque de semestre un tanto irregular, pero sin tantas turbulencias como el Timao y la novelesca salida del mediapunta neerlandés Memphis Depay.

El Fideo busca a los 38 años su primera clasificación a la ronda de los ocho mejores de la Libertadores, una competición en la que debutó esta temporada.