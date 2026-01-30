Con solo dos años, un niño impone récords mundiales en billar y snooker

Con solo dos años, Jude Owens estableció dos récords mundiales en snooker y pool y ya cuenta con patrocinio y apoyo de figuras del deporte.

Un niño británico de apenas dos años captó la atención del mundo del snooker tras establecer dos récords mundiales antes de llegar a su tercer cumpleaños. Se trata de Jude Owens, un prodigio que ya sorprende a jugadores profesionales por su dominio del taco.

Con 2 años y 261 días, Jude se convirtió en la persona más joven en lograr un double pot en snooker, una jugada que consiste en embocar dos bolas de forma legal con un solo golpe hacia troneras distintas. Semanas después, con 2 años y 302 días, fijó otra marca al transformarse en el jugador más joven en ejecutar un bank shot en pool, tiro que rebota la bola en una o más bandas antes de entrar en la tronera.

Jude Owens (Guinness World Records/Guinness World Records)

El acercamiento de Jude al snooker y al pool inició cuando su padre, Luke Owens, le compró una mesa miniatura para jugar en casa. Poco tiempo después, el niño empezó a subirse en bancos para alcanzar mesas de tamaño reglamentario y repetir jugadas complejas.

Luke Owens identificó el talento de su hijo desde el primer momento en que tomó un taco. El padre destacó que Jude acumuló muchos logros en un periodo muy corto y que alcanzar dos récords mundiales representó un punto muy alto en su desarrollo deportivo. También señaló que, como padre, aspiró a que su hijo tenga éxito en la vida y que un eventual título mundial sería una gran historia.

El menor ya dominó técnicas avanzadas que incluso resultan difíciles para adultos. Entre ellas figuran los tiros con floating bridge y el uso correcto del rest, el apoyo auxiliar del taco.

Su proyección llamó la atención del circuito profesional. Jude recibió una entrada especial en el Campeonato Británico de Snooker 2025 y figura como la persona más joven con patrocinio en esta disciplina. Además, conoció a jugadores reconocidos como Kyren Wilson, John Parrott y Jimmy White, quienes manifestaron admiración por su nivel de juego.

El niño también mostró una confianza poco común para su edad. Su padre explicó que, por ahora, Jude no le ganó en una partida formal, aunque consideró probable que eso ocurra en los próximos años.

Jude señaló que su jugador favorito es Ronnie O’Sullivan. El pequeño golpeó su primera bola de snooker cuando tenía dos años y medio. Los dos récords alcanzados antes de cumplir tres años refuerzan la expectativa sobre su futuro en este deporte.