Ciencia

Activista climática de Kenia batió un récord Guinness tras abrazar un árbol durante 72 horas

La keniana Truphena Muthoni rompió el récord mundial tras abrazar un árbol durante 72 horas en Nyeri. La hazaña buscó promover la protección ambiental y la acción climática sostenida

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Truphena Muthoni logró un récord mundial al abrazar un árbol durante 72 horas en Kenia para visibilizar la importancia de proteger la Tierra.
Truphena Muthoni logró un récord mundial al abrazar un árbol durante 72 horas en Kenia para visibilizar la importancia de proteger la Tierra. (Guinness World Records/Guinness World Records)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCrécord GuinnessKenia
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.