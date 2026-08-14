Puro Deporte

Con ayuda de Erick Lonis y José Francisco Porras, Abraham Madriz se quitó una espinita con Saprissa

El muchacho dice ser un bendecido por todo lo vivido. Muchos lo reconocen cuando lo ven en la calle

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Por Milton Montenegro
Saprissa vs. Mixco
"Al marco de Saprissa son pocas las que llegan, pero hay que estar listo, no caer en desconcentración", aseguró Abraham Madriz. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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