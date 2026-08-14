Con ayuda de Erick Lonis y José Francisco Porras, Abraham Madriz se quitó una espinita con Saprissa

"Al marco de Saprissa son pocas las que llegan, pero hay que estar listo, no caer en desconcentración", aseguró Abraham Madriz.

En siete meses como arquero titular de Saprissa, Abraham Madriz ha vivido de todo: ser nominado a mejor portero, disputar finales, ser llamado a la Selección y hasta ser blanco de algunas críticas.

Pese a lo bueno y lo malo que le ha tocado experimentar, el joven de 22 años recién vivió un momento que disfrutó al máximo. Para él, fue saldar una deuda pendiente, sobre la cual incluso José Francisco Porras y Erick Lonis hablaron con él y le aconsejaron cómo lograrlo.

En el partido de la Copa Centroamericana de la Concacaf contra el Mixco de Guatemala, Madriz se lució al detener un penal en el primer tiempo. En ese instante, para los chapines, habría significado acortar distancias a 3-1. Al final, el encuentro terminó 3-0 a favor de los morados.

“Era una espinita que tenía; el torneo pasado me habían metido varios goles de penal y atajarlo es una sensación lindísima, y quiero volver a repetirla”, dijo Abraham, quien contó qué debe hacer para tratar de detener un disparo desde los once metros.

“Hay que hacer la tarea. A algunos lanzadores se les puede estudiar y, si no, ver por dónde. Pero es un mano a mano, puede pasar cualquier cosa y hay que jugar con la mente del contrario. El torneo pasado tuve una reunión con José Francisco Porras y Erick Lonis; ellos han atajado un montón de penales y me han ayudado”, destacó Madriz.

Abraham manifestó que en cada partido y acción trata de estar atento.

“Al marco de Saprissa son pocas las que llegan, pero hay que estar listo, no caer en desconcentración y estar atento”, dijo Madriz, quien siempre piensa en la Selección y se mostró agradecido por lo que vive.

“Si se da el llamado, soy feliz de ir, porque también se trabaja para representar al país. Debo agradecer a Dios, porque soy un bendecido por esto que vivo a mi edad, 22 años. Igual, es una gran responsabilidad, porque hay que trabajar duro y rendir, pero es lindísimo lo que vivo. Yo me enfoco en el día a día; eso no hace que uno pierda el hambre que tiene”, resaltó Abraham.

Abraham señaló que siempre se motiva, pero para él no hay mayor aliciente que jugar con Saprissa.

“Mi motivación es ponerme la camisa de Saprissa y salir a la cancha. Además de sentir el respaldo de la afición, uno sabe el sacrificio económico que hacen para venir a los partidos; entonces, hay que devolverles la alegría jugando bien, dándolo todo en la cancha y agradecerles por siempre estar ahí”, mencionó Madriz.

Para Abraham, muchas cosas han cambiado desde que, a inicios de este año, empezó a ganar protagonismo en el marco saprissista.

“Me ha pasado que en la calle la gente me reconoce. Yo soy de estar mucho en la casa, pero cuando he ido a algún lado a almorzar, ha sucedido que me saludan o me piden una foto”, contó Abraham.

Madriz cuenta con el respaldo de sus compañeros y el cuerpo técnico. Incluso, Hernán Medford y Erick Lonis han repetido varias veces que es un arquero de exportación, y Lonis añadió que hasta poseen ofertas por él.

“A mí lo que me queda es agradecer lo que dicen de mí, porque es gente con bastante autoridad para hablar. Yo me centro en el día a día y no escucho tantas cosas, porque al final todos somos humanos y, en cualquier momento, se toca el piso. Pienso en el siguiente día, en el camino, no en los resultados, y eso me ayuda a seguir esta línea”, señaló Abraham Madriz.

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