Puro Deporte

Abraham Madriz revela el gran cambio que vive como arquero titular de Saprissa

El joven tiene siete meses defendiendo el marco del cuadro morado

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Por Milton Montenegro
Herediano vs. Saprissa
Abraham Madriz, arquero de Saprissa, dice que debe cuidarse más de lo que habla y hace, porque hay más gente pendiente de él. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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