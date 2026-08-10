Abraham Madriz revela el gran cambio que vive como arquero titular de Saprissa

Abraham Madriz, arquero de Saprissa, dice que debe cuidarse más de lo que habla y hace, porque hay más gente pendiente de él.

Abraham Madriz, guardameta de Saprissa, tuvo un encuentro inesperado al final del partido que su equipo disputó y ganó el sábado, de visita, ante Puntarenas.

El portero recordó el instante en que un niño (Dereck Granados) ingresó al terreno de juego para abrazarlo y llevarse su camiseta. Abraham se la quitó y se la regaló; sin duda, el pequeño se llevó un obsequio muy apreciado.

“Fue un momento muy bonito, bastante espontáneo, desde que llegó al terreno de juego. A veces pienso que todos fuimos niños, todos tuvimos esa ilusión y es un momento que me llevo en el corazón y espero que él también”, dijo Abraham en conferencia de prensa, previa al juego del martes por la Copa Centroamericana de la Concacaf, contra el Deportivo Mixco de Guatemala.

Madriz añadió que ser el arquero titular de Saprissa es una responsabilidad, pero también representa un cambio en su diario vivir.

“Son muchas experiencias en poco tiempo y la vida me ha cambiado bastante. Ahora hay más ojos viéndolo a uno, hay más cosas de las cuales cuidarse. Siempre he intentado tener una vida profesional, pero ahora hay más gente pendiente de lo que uno dice y hace, porque uno es ejemplo. Ha sido un cambio bonito, me ha caído bien”, aseguró Madriz, quien tiene siete meses defendiendo el marco saprissista.

Pese a los partidos que ha sumado como estelar, Madriz indicó que no termina de aprender.

“He ido creciendo. El torneo pasado fue de mucho aprendizaje y este también. Buscar consolidarse en Saprissa es difícil, pero partido a partido me siento más cómodo, gracias a la confianza del cuerpo técnico y los jugadores”, señaló Madriz.

Abraham no permitió anotaciones en el compromiso del sábado en Puntarenas y esa es su consigna, así como la de todo el grupo: tratar de no permitir goles.

“El equipo sabe que es importante dejar el arco en cero; es el camino a la victoria”, dijo Abraham, quien también se refirió a quienes dicen que quizá habla poco en la cancha.

“En cuanto al liderazgo, soy joven y entiendo mi rol. Primero debo escuchar y después hablar; tengo que aprender de los mayores, de quienes tienen más trayectoria”, resaltó Madriz.

Madriz destacó que la confianza que le dan desde la gerencia, el cuerpo técnico y los compañeros le ayuda a mejorar y a buscar la excelencia.

El arquero también dejó claro que la titularidad no lo hace confiarse ni sentirse seguro del puesto.

“Los cupos de guardametas siguen ocupados con porteros de divisiones menores y la competencia es altísima. Tal vez Minor (Álvarez) tenía más experiencia, pero en los entrenamientos nos exigimos al máximo. Isaac (Alfaro) y yo nos conocemos bastante y no hay espacio para relajarse en un equipo como Saprissa”, manifestó Abraham Madriz.

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