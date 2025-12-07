Con autógrafos, fotos y buenos ‘chuzos’, ya se disputan Las Tres Horas de Costa Rica

Los amantes del automovilismo llegaron desde temprano este domingo a las instalaciones del Parque Viva para disfrutar del ‘Pit Party’ de Las Tres Horas de Costa Rica, un evento que les permite ver de cerca los vehículos y llevarse un recuerdo de los pilotos que participarán en la competencia.

Cientos de fanáticos no quisieron perderse la oportunidad de admirar los Porsche, Ferrari, Lamborghini Huracán, Mercedes-Benz AMG GT3 y el McLaren 720S, que estarán en acción a partir de las 12:15 p. m., cuando inicie el primer heat de la carrera principal de la última fecha del GT Challenge de las Américas.

También aprovecharon para tomarse fotografías con los pilotos André Solano, Gustavo Ortega y Tatiana Calderón, quienes fueron de los más buscados y a quienes también les solicitaron autógrafos.

Las emociones de las Tres Horas de Costa Rica arrancaron con la categoría Costa Rica Racing League, En el circuito Starcars.com del Parque Viva

Los fiebres de los carros tampoco dejaron pasar la oportunidad de admirar vehículos exóticos y clásicos, que igualmente se ganaron la atención y las cámaras de los seguidores de la velocidad.

No les importó hacer fila ni esperar algunos minutos para desearles suerte a sus pilotos favoritos, quienes agradecieron el apoyo del público.

“Les agradecemos que estén aquí apoyándonos. Esperamos darles un gran show y que disfruten la carrera. Sin duda será una competencia increíble, con tantos ‘chuzos’, como decimos en Costa Rica, y esperamos brindarles un espectáculo que puedan disfrutar”, manifestó el piloto André Solano.

La pilota Tatiana Calderón fue una de las buscadas por los aficionados durante la actividad del "Pit Party", previo al inicio de Las Tres Horas de Costa Rica, en el Parque Viva. (La Nación/Fotografía: Alonso Tenorio)