El Tiburón dio el primer ‘mordisco’ en Las Tres Horas de Costa Rica al dejarse la pole position

El piloto André Solano se quedó con el primer lugar de las clasificaciones de Las Tres Horas de Costa Rica a bordo del McLaren 720S

Por Juan Diego Villarreal
Las Tres Horas de Costa Rica 2025 André Solano McLaren 720S Clasificaciones 6 de diciembre del 2025 Fotografía: Luis Eduarte
El piloto costarricense André Solano, a bordo de un McLaren 720S, fue el más veloz en las clasificaciones de este sábado de Las Tres Horas de Costa Rica 2025 y encabezará la parrilla de salida este domingo. (LUIS EDUARTE/Fotografía: Luis Eduarte)







Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

