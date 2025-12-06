El Tiburón dio el primer ‘mordisco’ en Las Tres Horas de Costa Rica al dejarse la pole position

El piloto costarricense André Solano, a bordo de un McLaren 720S, fue el más veloz en las clasificaciones de este sábado de Las Tres Horas de Costa Rica 2025 y encabezará la parrilla de salida este domingo.

El piloto costarricense André Solano fue el más rápido en las rondas de clasificación de Las Tres Horas de Costa Rica, última fecha del GT Challenge de las Américas, que se disputará este domingo en el circuito Starcars.com del Parque Viva.

André, a bordo del McLaren 720S, cuyo diseño está inspirado en las formas de un temible tiburón blanco —el depredador más grande de los océanos—, cronometró un tiempo de 52 segundos y 457 milésimas (52.457), tras completar el trazado de 2.017 kilómetros del circuito.

El costarricense, quien ya se proclamó campeón de la categoría GT3 Turbo, superó a rivales de las categorías GT3 y GTS Light, demostrando un gran dominio de la pista y llevando al límite su conducción.

André Solano, junto al estadounidense KC King, son los dueños de la “pole position”, por lo que serán los primeros en la parrilla de salida.“Estuvo súper peleado en las clasificaciones. No es la pista idónea para el McLaren, pero con el gran trabajo de mi equipo logramos quedarnos con el primer lugar en una lucha muy intensa. Sin duda, ningún tico amante de los motores puede perderse esta competencia, y todos los pilotos vamos a dar un gran show”, dijo Solano.

La segunda posición es para la dupla del guatemalteco Juan Diego Hernández y el costarricense Gustavo Ortega, con 52.750, seguidos por el trinitario Zachary Boodram, campeón de Las Tres Horas de Costa Rica 2024, con 53.615, y el ecuatoriano Sebastián Merchán, con 54.274.

Tanto Hernández como Boodram y Merchán pertenecen a la categoría GT3 y compiten a bordo de un Lamborghini Huracán.

Por su parte, Danny Formal, a bordo de su Lamborghini Súper Trofeo, no pudo realizar las clasificaciones tras sufrir un choque durante las prácticas de este sábado, contra el muro de contención lateral, luego de que se le estalló la llanta trasera de su vehículo. Formal saldrá de último este domingo en la carrera.

Se debe recordar que, en la clasificación general absoluta del GT Challenge de las Américas, el ecuatoriano Sebastián Merchán es el líder del campeonato con 78 puntos, seguido por el trinitario Zachary Boodram con 77 y André Solano con 56.

La apertura de las graderías para el público será a las 7 a. m., y a las 7:30 a. m. iniciará el Pit Party, donde los asistentes podrán conocer a los pilotos y ver de cerca las máquinas que estarán en competencia.A las 9:40 a. m. correrá la categoría Costa Rica Racing League (CRRL), y a las 10 a. m. se realizará la competencia de drift o derrapes.

Posteriormente, a las 11 a. m. se llevará a cabo el desfile de autos clásicos y exóticos, y a las 12:10 p. m. arrancará el primer heat de Las Tres Horas de Costa Rica. La segunda largada está pactada para las 2:55 p. m. Cada heat será de 1 hora y 15 minutos.