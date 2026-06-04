Puro Deporte

Competencia de ciclismo entre Jacó y Quepos se reprograma ante posibles dificultades con el clima

El evento CRC-506 Gran Fondo Costa Rica fue reprogramado debido a las condiciones climáticas adversas

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Por Juan Diego Villarreal
Gran Fondo 506 CRC
La organización del CRC 506 gran fondo Costa Rica, espera realizar el evento en setiembre próximo. (Alonso Tenorio)







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CRC-506 Gran Fondo Costa RicaSuspensión de eventoCondiciones climáticas adversas
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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