Competencia de ciclismo entre Jacó y Quepos se reprograma ante posibles dificultades con el clima

La organización del CRC-506 Gran Fondo Costa Rica informó, mediante un comunicado de prensa, la reprogramación del evento avalado por la UCI Gran Fondo World Series, que estaba previsto para este domingo 7 de junio.

“Esta decisión responde a la información técnica emitida por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), que indica que Costa Rica ingresó esta semana a un período de condiciones atmosféricas altamente inestables”, señaló la organización en el boletín.

La competencia se iba a desarrollar entre Jacó, Quepos y de vuelta a Jacó.

En la misiva se agregó que, de acuerdo con los reportes oficiales, diversos modelos meteorológicos muestran la posible formación de un sistema ciclónico sobre aguas del Pacífico, con probabilidades de desarrollo durante los próximos siete días e incluso de consolidarse como una depresión tropical.

“Por lo tanto, se esperan condiciones favorables para la formación de lluvias y aguaceros, especialmente sobre la vertiente del Pacífico, entre el sábado y el lunes. La Comisión Nacional de Emergencias y otras autoridades competentes ya monitorean la situación”, añadió el comunicado.

Marco Echeverría, director de carrera, indicó que la seguridad es y seguirá siendo la prioridad absoluta del CRC-506 Gran Fondo Costa Rica.

“Bajo ninguna circunstancia expondremos a los competidores, personal de apoyo, voluntarios y demás involucrados a riesgos que puedan comprometer su integridad física. La preocupación de la organización no se limita únicamente a la posibilidad de lluvias intensas o inundaciones. También contempla las afectaciones a la infraestructura vial y los deslizamientos”, expresó Echeverría.

Por su parte, Manrique Mata, director de Family Fun/RPMTV, señaló que en las próximas semanas se anunciará la nueva fecha del evento.

“La fecha exacta de realización en setiembre será anunciada a la mayor brevedad posible. Esta reprogramación ha sido coordinada y acordada con la Unión Ciclista Internacional (UCI), a la que agradecemos profundamente su comprensión, apoyo y flexibilidad ante una situación totalmente ajena a la organización”, comentó Mata.