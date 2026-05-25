Puro Deporte

Compañero de Keylor Navas hizo un gesto antes de la final y Pumas lo pagó carísimo

Keylor y sus compañeros no pudieron contra Cruz Azul y perdieron el título en México

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Por Milton Montenegro
Keylor Navas celebró a lo grande la anotación de Pumas contra Cruz Azul.
Keylor Navas y sus compañeros de Pumas no pudieron lograr el objetivo de coronarse campeones en México. (YURI CORTEZ/AFP)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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