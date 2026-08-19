Puro Deporte

‘Como técnico no soporta un fracaso más’: Wanchope y Jafet Soto se vuelven a encontrar tres años después de su polémica

Jafet Soto criticó fuertemente a Paulo Wanchope tras un juego entre Cartaginés y Herediano; ahora Chope vuelve al Team

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Por Juan Diego Villarreal
Paulo Wanchope y Jafet Soto, durante el partido entre Cartaginés y Herediano, el 19 de febrero del 2023, en el estadio Rafael 'Fello' Meza. (Rafael Pacheco Granados)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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