‘Como técnico no soporta un fracaso más’: Wanchope y Jafet Soto se vuelven a encontrar tres años después de su polémica

Paulo Wanchope y Jafet Soto, durante el partido entre Cartaginés y Herediano, el 19 de febrero del 2023, en el estadio Rafael 'Fello' Meza.

En el torneo Clausura 2023, tras un partido entre Herediano y Cartaginés, el entonces estratega brumoso, Paulo César Wanchope, dio a conocer unas estadísticas que enfurecieron a Jafet Soto y originaron un enfrentamiento verbal.

Sucedió el 19 de febrero de 2023, en el estadio Rafael Fello Meza, en Cartago, durante el Torneo Clausura. El cuadro blanquiazul venció 1-0 al Team y Wanchope, entonces técnico brumoso, sorprendió al lanzar indirectas a Jafet, quien había criticado el arbitraje. Sus palabras terminaron en una polémica que aún se recuerda.

Lo que menos se podía imaginar es que tres años después Wanchope sería elegido para sustituir a Jafet en el banquillo rojiamarillo este el Torneo Clausura 2026.

Durante la conferencia de prensa posterior a aquel partido, Wanchope enumeró una estadística que sorprendió a todos y molestó a la dirigencia del Team.

“Herediano, en los 18 partidos de la temporada regular pasada, en ocho de esos juegos el rival terminó con uno o más expulsados. Entonces eso me llevó a mí a decir que no reclamemos, que no nos saquen amarillas. Entonces, el dato incide en la preparación de la semana”, afirmó Wanchope tras el compromiso.

Pero no quedó ahí. Chope dio a conocer que siete de los 10 rivales del Herediano finalizaron los enfrentamientos con menos jugadores. El entonces timonel brumoso incluso brindó el detalle de los equipos que no tuvieron expulsados ante el Team, dejando claro que había hecho su tarea.

Dos días después, Jafet le respondió a Wanchope con una frase contundente.

“Con el tema de lo que dijo Paulo, lo primero es que él debería ser más claro. Entiendo que su carrera como técnico no soporta un fracaso más”, dijo Soto.

Más adelante, el hoy jerarca del Team añadió: “Entiendo que su carrera como técnico ha sido regular-mala. Quiere justificar, por lo que dijo, que estaba preparado para perder. Hay situaciones de rendimiento que no se pueden justificar con historias. Deseo que le vaya bien a Paulo, aunque sabemos que si no le va bien en Cartaginés... La frustración de él (Paulo César) es grande en el aspecto de director técnico”.

Dos años después, en una entrevista con Radio Columbia, en abril de 2025, Jafet bajó el tono al asegurar: “Eso (lo dicho en aquella ocasión) no quita 37 años de ser amigo de Paulo. Él y yo hablamos común y corriente. Ahora cumplí años y él me felicitó”, comentó Soto en la radio.

Durante la conversación, Jafet añadió: “Quitarse una relación de 37 años de encima, él y yo, es muy complicado. Tenemos una amistad muy honesta y sincera. No somos los grandes amigos que nos vemos, nos juntamos, pero sí somos amigos del fútbol. Imagínese, desde los 12 años conozco a Paulo”. Ahora volverá a ser su jefe.