¿Cómo se llamará el nuevo estadio de Alajuelense? Esto responde León Weinstok

Así se visualiza el avance del anteproyecto del nuevo estadio de Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense ambiciona que su nuevo estadio sea una realidad dentro de cuatro o cinco años. Después de la presentación del plan maestro, surgen varias preguntas que desde ya despiertan curiosidad.

Una de ellas tiene que ver con el nombre de ese reducto que se plantea con un aforo para 25.000 personas.

Por ejemplo, en Google bautizaron ese terreno y aunque el nombre ya no aparece, sí quedaron evidencias de que hace unos días; si se ingresaba a Google Maps, ahí se encontraba el punto exacto como “Nuevo Morera Soto”.

Si ingresa en este momento a esa herramienta, ya no aparece así. Posiblemente, alguien lo borró de Google Maps.

¿Cómo se llamará el nuevo estadio de la Liga? Después de que la firma Gensler citó a los medios de comunicación a sus instalaciones en Escazú y junto a Alajuelense brindó más detalles sobre lo que ellos definen como “un proyecto de primer mundo”, esa consulta se puso sobre la mesa.

“Sobre el nombre es algo que se definirá de camino, pues sin duda, a nivel mundial es uno de los activos importantes y eso es algo que estaría por definirse también”, respondió el directivo de Alajuelense, León Weinstok.

La tendencia actual, como puede verse en México, Estados Unidos y otros países es que los estadios lleven el nombre de alguna marca comercial.

Eso no se descarta para el nuevo estadio de la Liga. De hecho, podría convertirse en una opción atractiva como parte del financiamiento de un proyecto con el que la institución rojinegra empezó a soñar desde hace años.

Inclusive, años atrás, el propio Estadio Alejandro Morera Soto llevó una denominación comercial, del banco Scotiabank, al final del nombre tradicional. Eso ocurrió desde mediados de 2011 y hasta diciembre de 2013. Aquel contrato que le deparó dinero a la Liga se firmó por cinco torneos cortos.

El terreno elegido para el nuevo estadio de Alajuelense tiene 16 hectáreas y se encuentra frente a la autopista Bernardo Soto, 600 metros al oeste de la sede de Dekra en El Coyol; o lo que es lo mismo, 1,5 kilómetros al este de Recope, en La Garita.

