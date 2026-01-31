¿Cómo reaccionó Vladimir Quesada a su destitución? Presidente de Saprissa brindó algunos detalles

Roberto Artavia enfrentó su primera decisión difícil como presidente de Saprissa con la destitución de Vladimir Quesada.

Roberto Artavia asumió el cargo de presidente de Saprissa el pasado 15 de enero, y en solo unas semanas ya le tocó lidiar con la primera brasa caliente: la destitución del entrenador Vladimir Quesada.

En apenas unos días, el consultor internacional y reconocido académico y líder de empresas tuvo que sentir la presión de los aficionados, las preguntas incómodas de la prensa y poner a prueba la capacidad de reacción en una industria donde el puesto deportivo más importante a veces debe cambiar sin mucho tiempo para reflexionar.

Artavia utilizó la red social X para dirigirse a los aficionados luego de tomar la decisión de apartar a Quesada como técnico, y en su mensaje incluso mencionó algunos detalles sobre cuál fue la reacción del entrenador al momento de su despido.

“Esta tarde, junto a Erick Lonis y Federico Serrano (gerente), tuve la muy triste experiencia de reunirme con Vladimir Quesada y Marco Herrera para comunicarles que no segurían al frente del primer equipo del Deportivo Saprissa”, inició su mensaje.

“Triste porque no es un escenario ideal empezar mi gestión teniendo que dar esta noticia a dos personas cuya trayectoria y contribución a Saprissa supera tanto la mía, cuando menos hasta este momento. Vladimir y Marco fueron muy amables y caballerosos durante la reunión, lo que me recordó por qué los tengo en tan alta estima”, detalló el jerarca.

“Ambos seguirán siendo parte de nuestra organización, con nuevas funciones, y será de gran valor tener su experiencia y valores en Saprissa”, prosiguió.

A este sábado 31 de enero por la mañana, el club morado todavía no anuncia quién será el nuevo timonel, aunque La Nación ya conoce que hubo un primer contacto con Douglas Sequeira.

Para este Torneo de Clausura 2026, Saprissa fue el primer equipo en activar la guillotina contra su cuerpo técnico.