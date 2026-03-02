¿Cómo estuvo el arbitraje en el partido Puntarenas vs. Alajuelense? Analista da veredicto contundente

A Renzo Carballo se le invalidó un gol luego de la intervención del VAR en el partido entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense.

¿Cómo estuvo el trabajo de los réferis en el partido donde Puntarenas se dejó los tres puntos ante Liga Deportiva Alajuelense? La respuesta la dio el analista arbitral de La Nación, Greivin Porras.

Antes de eso, recuerde que la Comisión de Arbitraje designó a Steven Madrigal para impartir justicia en este juego en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez, asistido por Félix Quesada y Edwin Salazar. Rigo Prendas fue el cuarto árbitro; en el VAR estuvo Jesús Montero y Yazid Monge fue el AVAR.

“Steven Madrigal estuvo muy bien, cerca de la jugada con buena ubicación y sobre todo manteniendo un criterio consistente en general”, comentó Greivin Porras.

Además, dijo que es importante rescatar la amarilla a Kenneth Vargas por una simulación, ya que los árbitros se habían olvidado de amonestar por esa razón.

Greivin Porras también expresó que un detalle negativo al analizar la labor de Steven Madrigal fue que tanto en la banca de Alajuelense como en la de Puntarenas permitió demasiadas protestas, justo al frente del árbitro.

Aparte de eso, hizo otro señalamiento que según él ya es hora de que se corrija en todos los partidos.

“Todavía no hay claridad y esto es de todas las fechas donde se anulan goles por fuera de juego y no hay tomas con ángulos para aclarar la decisión; como en el caso del sábado en el tercer gol de Puntarenas, que no valieron, y no hubo claridad al respecto”, concluyó Greivin Porras.

