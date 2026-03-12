Puro Deporte

Comisión de Arbitraje sentencia error del réferi central y el VAR en polémico partido Cartaginés vs. Puntarenas

La Comisión de Arbitraje dio su veredicto en una de las acciones más controversiales del partido entre Cartaginés y Puntarenas FC

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
El duelo entre Puntarenas FC y Cartaginés fue de emociones fuertes, los brumosos terminaron ganando 3 a 2 a los porteños.
El partido entre Cartaginés y Puntarenas estuvo marcado por la polémica arbitral. (Puntarenas FC/Puntarenas FC)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CartaginésPuntarenasComisión de ArbitrajeClausura 2026VAR
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.