Comisión de Arbitraje sentencia error del réferi central y el VAR en polémico partido Cartaginés vs. Puntarenas

El partido entre Cartaginés y Puntarenas estuvo marcado por la polémica arbitral.

El partido en el que Cartaginés venció 3-2 a Puntarenas FC el domingo pasado en el Estadio Rafael “Fello” Meza estuvo envuelto en toda una polémica arbitral.

La Comisión de Arbitraje reveló los audios del VAR en una de las acciones más controversiales de este juego y fue tajante en que el árbitro central Pablo Camacho y Benjamín Pineda que estaba en el VAR se equivocaron.

Dicha acción corresponde a lo ocurrido en el minuto 51, cuando se produce una situación al interior del área.

La Comisión detalla que, inicialmente, después de un centro, el portero de Cartaginés Kevin Briceño pierde el balón en una disputa con el delantero Wesly Decas, sin que produzca ningún tipo de infracción.

En la explicación se indica que posterior a ello, el porteño remata a portería y Ricardo Márquez, que colaboraba en funciones defensivas para Cartaginés, está situado sobre la línea de gol e intenta bloquear el balón con su cuerpo, pero golpea el balón con el brazo izquierdo, que amplía el volumen de su cuerpo, asumiendo un riesgo con esta acción.

La Comisión presidida por Enrique Osses indica que los árbitros de campo no observan con claridad esta última situación y deciden continuar el juego.

A partir de ese momento se inicia una revisión del VAR con diferentes ángulos y velocidades, comenzando por la situación de la potencial falta al portero de Cartaginés, la cual descartan correctamente.

Luego, desde la sala VOR, Benjamín Pineda se enfoca en la potencial mano del colombiano y desde allá se decide correctamente invitar al árbitro en campo a una revisión por potencial mano penal. Y se pita la pena máxima que sí correspondía.

Olvídenlo, penal y expulsión pic.twitter.com/HW4ngQhDWm — TD Más (@tdmascrc) March 8, 2026

“Pero existe un error conceptual de los árbitros de campo y el VAR, en cuanto a la sanción disciplinaria que debe ser aplicada sobre el defensa (Ricardo Márquez)”, aseguró la Comisión de Arbitraje.

Detalló que las reglas de juego estipulan que solamente será expulsado un jugador por evitar una oportunidad manifiesta de gol con una mano voluntaria.

“En esta jugada puntual el defensor comete una mano sancionable, pero no puede considerar que esta mano sea voluntaria, sino que es una mano donde el jugador amplía el volumen de su cuerpo en un gesto motor de intentar bloquear un tiro, haciendo su cuerpo más grande y asumiendo un riesgo con esta acción”, explicó la Comisión.

Su veredicto es que la sanción disciplinaria que correspondía en esta acción era solo una amonestación, de acuerdo con la página 122 de las reglas de juego.

Después de todo ese detalle, presentó los audios y videos del VAR en esa acción específica.