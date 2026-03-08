Greivin Porras da su sentencia sobre polémica jugada de ‘dos penales’ en el Cartaginés vs. Puntarenas

Doryan Rodríguez fue el encargado de anotar el gol del Puntarenas FC ante Cartaginés.

En el segundo tiempo del Cartaginés vs. Puntarenas se dio una jugada polémica que al final significó el empate 1 a 1 entre brumosos y porteños.

En el minuto 51, los puntarenenses lograron enviar un centro, la pelota no pudo ser controlada por Kevin Briceño, esto porque disputó el esférico en las alturas con un atacante porteño y un defensa propio que le estorbó.

Ante esto, el balón quedó en el área pequeña y un atacante puntarenense sacó un remate que pegó en la mano del brumoso Ricardo Márquez, sin embargo nuevamente el rebote volvió a quedar a disposición y el otro disparo volvió a ser interceptado por la mano de Márquez. El central del cotejo, Pablo Camacho, asistido por el VAR decidió mostrar la tarjeta roja y señalar penal.

“Bien asistido el árbitro por el VAR, correcto penal y expulsión. Por eso el VAR no hay que quitarlo, bien utilizado es efectivo. La falta que piden en Cartaginés sobre Briceño no existe, eso es una mala salida del arquero”, dijo Greivin Porras, analista arbitral de La Nación.

Posteriormente, Doryan Rodríguez anotó el lanzamiento de penal.

Sin embargo, los brumosos volvieron a ponerse al frente y minuto 76 Cartaginés vence 3 a 1 a Puntarenas.