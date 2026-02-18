Comisión de Arbitraje libera dos audios y reconoce un error en partido Alajuelense vs. Sporting

Según la Comisión de Arbitraje, desde el VAR le debieron decir a Pablo Camacho que sacara una tarjeta roja en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Sporting.

El partido en el que Liga Deportiva Alajuelense perdió ante Sporting (1-2) en el Estadio Alejandro Morera Soto no estuvo exento de polémica.

Al liberarse dos audios del VAR, la Comisión de Arbitraje admitió que hubo un error que los réferis pasaron por alto en la propia sala VOR, donde se encontraban Josué Ugalde y Cristopher Ramírez.

En el primer audio acompañado del video respectivo se muestra la revisión de penal en el minuto 66, que terminó en el gol de Ronaldo Cisneros.

La explicación de la Comisión de Arbitraje detalla que se produce una situación al interior del área penal de Sporting y que Ronaldo Cisneros contacta el balón en el centro del área y posteriormente “recibe una falta imprudente” de Kevin Espinoza, “el cual nunca contacta el balón”.

Ante eso, se indica que los árbitros de campo, con Pablo Camacho como central, deciden sancionar penal. Y a partir de ese momento, el VAR inicia una revisión protocolar de la acción, “encontrando evidencia objetiva y suficiente” para corroborar la decisión de los árbitros, indicándoles que pueden reanudar el juego.

En el otro audio con video liberado es donde la Comisión de Arbitraje señaló un error, que se dio en el minuto 97, cuando hubo una revisión de posible penal para la Liga.

Según el detalle de lo ocurrido, la Comisión explica que se produce una situación fuera del área penal a espaldas del control visual del árbitro: Giancarlo González golpea a Ángel Zaldívar sin estar el balón en disputa, “configurándose una conducta violenta”.

La situación ocurrió fuera del área y el VAR inició la revisión protocolar de la acción, pero solo se focaliza en si fue dentro o fuera del área para invitar al árbitro a una revisión por un potencial penal.

“Al descartar que la falta ocurre dentro del área, decide no intervenir. El VAR debió también revisar la conducta del defensor, la cual debe ser considerada como una expulsión, dado que el balón no se encuentra en disputa de juego entre ambos jugadores”, señaló la Comisión de Arbitraje.

