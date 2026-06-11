‘Colombiano’ que hizo estallar de júbilo a México marcó más goles que Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

Julián Quinones estalla en júbilo con sus compañeros de la Selección de México luego de inaugurar el Mundial 2026 con su anotación ante Sudáfrica en el estadio Ciudad de México.

Julián Andrés Quiñones nació en Magüí Payán, un pequeño municipio del departamento de Nariño, en la costa pacífica de Colombia, y en la última temporada de la liga saudita superó en goles al portugués Cristiano Ronaldo. Pero hoy todos hablan de Julián en el inicio del Mundial 2026.

La mayor alegría para el delantero llegó este 11 de junio para hacer estallar de júbilo a todo México, tras marcar el primer gol del ‘Tri’ en la Copa del Mundo 2026, durante la victoria por 2-0 sobre Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México (también Azteca o Banorte).

Quiñones, elegido el Mejor Jugador del Partido, aprovechó un servicio de Erik Lira al minuto 9, luego de una mala salida de la selección sudafricana, para sorprender al arquero rival y anotar su primer tanto en una Copa del Mundo. Además, participó en la jugada que culminó con el segundo gol mexicano, obra de Raúl Jiménez al minuto 67.

De acuerdo al estadígrafo deportivo Alexis Martín-Tamayo “Míster Chip”, Quiñones es el primer jugador en toda la historia que marca el primer gol de una Copa del Mundo, nacido fuera del país que representa.

El delantero, de 29 años, obtuvo la nacionalidad mexicana en noviembre de 2023, tras declinar una eventual convocatoria de la selección de Colombia.

Sus primeros pasos en el fútbol los dio con el club Fútbol Paz FC de Cali, Colombia, en las categorías juveniles, donde anotó 50 goles en 38 partidos durante la temporada 2014-2015.

Ese mismo año emigró a México para incorporarse a las divisiones menores de Tigres. Posteriormente, a inicios de 2016, se integró a Venados FC y, meses después, pasó a Lobos BUAP.

A lo largo de su carrera profesional defendió los colores de Tigres, Atlas y América. En 2024 fue transferido al Al-Qadisiyah de Arabia Saudita por 16 millones de dólares, convirtiéndose en el traspaso más costoso de un futbolista procedente de la Liga MX hacia un club fuera de Europa.

En su juventud, Quiñones también fue convocado a la Selección Sub-21 de Colombia, que conquistó la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. En ese torneo fue titular en el encuentro en el que los cafeteros derrotaron 1-0 a Costa Rica durante la fase de grupos.

En la temporada 2025-2026 se consagró como máximo goleador de la Liga Profesional Saudita al marcar 33 goles con el Al-Qadisiyah, superando los 28 tantos de Cristiano Ronaldo.

“Estoy muy contento. Fue mi primer gol en un Mundial. El ambiente fue espectacular y la afición vino a apoyarnos. Creo que hicimos un buen partido y felicito a mis compañeros”, expresó Quiñones en la transmisión oficial del encuentro una vez finalizado el compromiso.

El artillero también agradeció a los aficionados que llenaron el Estadio Ciudad de México.

“El apoyo de todos ellos fue fundamental para la victoria. Ahora debemos corregir algunos aspectos y poner énfasis en la presión de cara al próximo partido contra Corea del Sur. Debemos ser más constantes cuando jugamos como locales”, añadió Quiñones.