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‘Colombiano’ que hizo estallar de júbilo a México marcó más goles que Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

Julián Andrés Quiñones, quien anotó el primer gol en el Mundial 2026, impuso un apunte histórico y alguna vez jugó contra Costa Rica

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Por Juan Diego Villarreal
Julian Quinones estalla en júbilo con sus compañeros de la Selección de México luego de inaugurar el Mundial 2026 con su anotación ante Sudáfrica en el estadio Ciudad de México.
Julián Quinones estalla en júbilo con sus compañeros de la Selección de México luego de inaugurar el Mundial 2026 con su anotación ante Sudáfrica en el estadio Ciudad de México. (RODRIGO OROPEZA/AFP)







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Mundial 2026México
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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