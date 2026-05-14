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Colombia vs. Costa Rica: anuncian cambio de última hora para partido amistoso en ‘El Campín’

Conozca el cambio que tendrá el partido entre Colombia y la Selección de Costa Rica, que será la fiesta de despedida de los cafeteros hacia el Mundial 2026

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Por Fanny Tayver Marín
Fotos del entrenador de la Selección de Costa Rica Fernando Batista / foto Lilly Arce
Fernando Batista quiere aprovechar al máximo los amistosos que tendrá la Selección de Costa Rica. (Lilly Arce/Lilly Arce)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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