Colombia vs. Costa Rica: anuncian cambio de última hora para partido amistoso en ‘El Campín’

Fernando Batista quiere aprovechar al máximo los amistosos que tendrá la Selección de Costa Rica.

La Selección de Costa Rica será parte de la fiesta de despedida de la Selección de Colombia, porque después de ese partido amistoso, el representativo cafetero viajará al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Eso se mantiene en firme, pero este 13 de mayo se anunció un cambio de última hora, motivado estrictamente por la logística de Colombia, que prefirió mantenerse un fin de semana más en su terruño.

“La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) informa que el partido amistoso entre las selecciones mayores de Colombia y Costa Rica cambiará de fecha, pasando del viernes 29 de mayo al lunes 1.° de junio, a solicitud de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF)”, comunicó la Fedefútbol.

Además, detalló que el encuentro se mantendrá en el mismo escenario y horario establecido: el estadio Nemesio Camacho “El Campín”, en Bogotá, Colombia, a las 5 p. m. hora de Costa Rica (6 p. m. en territorio cafetero).

“La FCF como organizadora del partido, decidió hacer este cambio por temas internos. La FCRF se ajustará a la solicitud con el fin de cumplir y realizar este importante amistoso”, destacó la FCRF en su comunicado.

Mientras que la Selección Colombia quedó ubicada en el Grupo K del Mundial 2026 junto a Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo; este amistoso implica para Costa Rica su tercer ensayo en la era de Fernando Batista.

El seleccionador nacional se estrenó con el fogueo contra Jordania, con un empate 2-2. Después de eso, perdió por goleada 5-0 ante Irán.

Además del amistoso frente a Colombia, Costa Rica también tiene confirmado otro compromiso de peso durante la misma fecha FIFA.

La Tricolor se enfrentará contra Inglaterra el próximo 10 de junio, en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida, Estados Unidos.