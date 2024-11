Claudio Vivas está dispuesto a mostrar hasta lo que no se ha visto de la Selección de Costa Rica ante Panamá

La Selección de Costa Rica y el técnico Claudio Vivas se juegan ante Panamá el orgullo, el pase a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf, el boleto directo a la Copa Oro y en el caso del timonel, hasta el puesto. El duelo de este lunes en el Rommel Fernández (8 p. m.) no es uno más y el estratega así lo reconoció.

Claudio Vivas, técnico de la Selección de Costa Rica, de nuevo evitó hablar de la continuidad en su puesto y se enfocó en buscar la victoria ante Panamá. (David Loaiza)

La Nacional tiene seis derrotas al hilo frente a los canaleros y en la ida cayó 1-0 en el Nacional, por lo que está obligada a remontar. En este duelo el gol de visitante es criterio de desempate ante igualdad global. La continuidad de Vivas está en análisis y no hay duda de que este resultado puede mantenerlo o sacarlo del cargo. Ante esto, recalcó que arriesgará como nunca antes.

¿Qué valoración hace de este juego de vuelta ante Panamá?

- Es una final en todo tipo de circunstancias. Hay que arriesgar, sabemos que estamos en desventaja, que tenemos que darle vuelta a la serie y no nos alcanza con un gol. Igual, no podemos pensar en el segundo gol sin anotar el primero, además, será clave mantener el cero en nuestro arco.

”Repito, si hay que arriesgar, lo voy a hacer, porque está en mi ADN, tengo el plantel y las variantes. Dependerá de mi capacidad y de mi toma de decisiones, junto a mi cuerpo técnico, para definir qué equipo sale, qué estrategias realizar y cómo arriesgar”.

¿Cómo evitar que las seis derrotas al hilo se conviertan en un bloqueo mental?

- Este lunes es otra historia y otra realidad. Es cierto que en los últimos cuatro años Costa Rica no ha superado a Panamá, pero sabemos que para estar entre los cuatro mejores de este torneo hay que ganar, porque no nos alcanza el empate.

”Al frente hay muy buen equipo, está bien trabajado y saben lo que hacen, pero nos hemos preparado bien. Este grupo de jugadores es muy profesional, saben lo que quieren y no hay bloqueo mental por lo sucedido. La historia de Costa Rica es muy rica y no está en juego eso, porque nadie le quitará al aficionado tico las grandes glorias que ha vivido; como los seis mundiales y lo que hicieron en cada uno”.

¿Cómo queda la defensa sin Juan Pablo Vargas por lesión? ¿Optará de nuevo por Jeyland Mitchell como lateral?

- Hay aspectos que no definimos aún, como el de Jeyland Mitchell, quien es central, pero puede jugar como lateral y así lo hace en su club en Países Bajos. Igual, pusimos a debutar a Yostin Salinas y no le pesó el partido.

”No tenemos problemas en armar línea de tres, si así lo consideramos, pero no pasa por el sistema, sino por repetir muchas cosas de lo que hicimos en la ida. El resultado nos dejó desnudos y parece que Panamá fue superior, pero en lo futbolístico llevamos adelante una idea y lo que nos podemos reclamar es que no generamos tantas ocasiones de gol y es ahí donde debemos mejorar”.

¿Cómo maneja la presión futbolística y la que tendrán en el estadio?

- Hay que invitar a la gente a que venga a disfrutar del espectáculo y que no pase lo que sucedió en Honduras, con el técnico de México. De igual forma, ya hemos pasado por ambientes similares, no es algo nuevo para nosotros y es normal en todos lados del mundo.

”En el campo son 11 contra 11 y es lo que más importa. No creo que lo que pase afuera influya en un resultado, serán los jugadores los que determinen lo que va a suceder”.

¿Qué hacer diferente para cortar esta mala racha? ¿Siente que hay cierto temor al jugar ante este rival?

- No hay temor. El juego anterior fue de detalles, pero cualquier jugador de nuestro plantel tiene deseos de jugar, está preparado emocionalmente, sabe lo que debe hacer bien y lo que nos hace mal.

”Esta mala racha se tiene que cortar en algún momento, nosotros tenemos el objetivo claro y siento que lo podemos lograr”.

Hay mucho en juego en este partido, incluso su puesto, y por lo general los ticos sacan lo mejor cuando están contra la pared. ¿Por qué esperar hasta el final para arriesgar y sacar lo mejor?

- No lo plateamos de esta manera. Me hubiera gustado venir a Panamá y tener una ventaja que defender, pero no es así y no me puedo quedar con eso.

”En lo que respecta a mi puesto, es algo que no me preocupa, lo que me importa son estos jugadores que están acá y que se logre clasificar y estar en Copa Oro. Este es un grupo que solo ha perdido tres partidos en el año y ha ganado más choques de los que ha empatado. Si se analizan los juegos ganados y perdidos, Costa Rica fue mejorando, pero eso no es suficiente y lo que queremos es sacar esta serie y avanzar”.

El técnico rival señaló luego del partido anterior que fue el partido que menos merecían ganar de los últimos ante Costa Rica. ¿Está de acuerdo con esto?

- Es un entrenador muy prestigioso e inteligente. Viene haciendo las cosas muy bien y tiene todos mis respetos. Me parece que hizo un análisis muy acertado, pero nos quedamos cortos en el resultado. Ahora estamos en desventaja por un gol, tenemos que intentar revertir esto y sacar la serie.

Un grupo de panameños los recibieron con pancartas y en un ambiente complejo. ¿Qué opina de esto que vivieron?

- No me afecta. He trabajado en otros lugares, como con la selección de Argentina y recuerdo que para un partido ante Colombia no nos dejaron dormir en toda la noche. En realidad esto del recibimiento no pesa, fueron como cinco personas y se nota que seguro tuvieron el domingo libre y quisieron venir a recibirnos.