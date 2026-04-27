Christian Sandoval, de Teletica: ‘Me preocupa el discurso lleno de mediocridad’

Christian Sandoval se mostró muy crítico por lo último que pasó en el Torneo de Clausura 2026.

Christian Sandoval se mostró muy crítico en el análisis de la jornada en la edición matutina de Telenoticias, luego de la eliminación de Liga Deportiva Alajuelense, que según él, ya de por sí estaba casi cantada.

Eso porque era muy complicado el juego de resultados que requerían los rojinegros y que la Liga ni siquiera hizo su parte de la ecuación en el Estadio Edgardo Baltodano, donde perdió contra Liberia.

Dijo que lo de Alajuelense debe verse más allá de un rotundo fracaso, porque consideró que en el club han sido poco autocríticos en algunas cosas; empezando por el hecho de que el campeón que ahora le cederá la corona a otro rival, se reforzó para batallar en todos los frentes y revalidar el título nacional en este Torneo de Clausura, cosa que no pasó.

“Llevaron fichajes que no marcaron ninguna diferencia, jugadores que incluso se habló más de ellos fuera que dentro del terreno de juego, un muchacho de Liga de Ascenso que nunca entendimos a qué llegó a la Liga Deportiva Alajuelense.

”Pésimo manejo de las medidas disciplinarias, jugadores carísimos que no le aportaron nada a la Liga y tiene que existir una evaluación y sobre todo autocrítica, porque eso tiene que ser hacia adentro”, expresó Christian Sandoval.

Porque según él, los manudos deben tener claro qué dejó de hacer el equipo esta vez, hacia la planificación y la toma de decisiones que pesaron en algún momento para que hoy el título de campeón esté vacante, y para que esa alegría que sintieron los manudos en diciembre, durara cuatro meses.

Además, recordó que el domingo, unos aficionados de Cartaginés bajaron la bandera rojinegra de campeón en el Colleya Fonseca, como muestra de que se acabó “el pequeño y cortito reinado” que tuvo Liga Deportiva Alajuelense.

Después de pronunciar eso, también evidenció su molestia por algunos mensajes.

“¿El mal del fútbol de este país es ser campeón? De cuando acá el mal del fútbol de Costa Rica es que un equipo sea campeón porque el torneo arranca de una forma que no es la mejor. Me preocupa el discurso lleno de mediocridad, de poca autocrítica y de toda esta carencia de valores que se están viendo. De cuándo acá ser campeón es un mal”, aseguró.

Su mensaje en canal 7 fue más allá de Alajuelense y también trazó algunas pinceladas tocando otros equipos.

“Lo de Mariano Torres, con quienes lo justifican es igual que las justificaciones de la Liga con quienes cometieron actos de indisciplina. En la Liga hubo jugadores de los cuales se habló más fuera de la cancha que dentro del terreno de juego, y han sido tremendamente permisivos”, apuntó.

El experimentado periodista no titubeó en elogiar al equipo de José Saturnino Cardozo.

“Lo mejor del torneo, lo de Liberia, ocho victorias consecutivas, ocho, es un récord para Liberia, es un récord para un equipo pequeño. Muy bien lo del cuadro liberiano, que se está comportando a la altura, por segundo año consecutivo clasificando a semifinales y sin miedo a nadie”, finalizó Christian Sandoval.