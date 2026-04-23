Christian Sandoval de Teletica deja ver toda su molestia: ‘Es indignante, demuestra cero lealtad’ (video)

El partido entre Saprissa y Guadalupe de este miércoles 22 de abril ratificó el descenso de los guadalupanos tras la paliza 5-0 del Monstruo, pero hubo un detalle que generó malestar en el periodista de Teletica Christian Sandoval.

Y es que en otros torneos, cuando un equipo desciende, suelen verse imágenes de tristeza y hasta lágrimas en los jugadores involucrados. Sin embargo, Sandoval hizo ver que tras el pitazo final algunos elementos del cuadro de Guadalupe estaban como si nada, pese a que el club se va para la Liga de Ascenso.

“Lo de ayer fue decepcionante, deprimente”, afirmó este jueves en Teletica Deportes Radio. “Es decepcionante”, agregó con énfasis mientras veía imágenes de algunos futbolistas guadalupanos bromear con los saprissistas tras el encuentro.

“Esto demuestra cero compromiso, cero identidad y sobre todo cero lealtad. Robert Garbanzo (gerente deportivo de Guadalupe) lo dijo al final del partido”, agregó Sandoval.

Precisamente, en la conferencia de prensa posterior al partido, Garbanzo cuestionó la actitud de algunos futbolistas.

Nos merecemos estar donde estamos por ese mismo compromiso que no ha existido en algunos jugadores. Agradezco mucho a Marvin (Angulo) por su compromiso; eximo a Alfredo Morales y a Mauricio Wright. Después yo asumí el equipo porque no podía traer a un técnico que no fuera a tener ese compromiso y que me buscara excusas”, afirmó Garbanzo, quien también aceptó una parte de la responsabilidad.

Vea aquí las críticas de Christian Sandoval.