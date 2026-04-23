Puro Deporte

Christian Sandoval de Teletica deja ver toda su molestia: ‘Es indignante, demuestra cero lealtad’ (video)

El periodista de Teletica Christian Sandoval no dejó pasar una situación que lo dejó ‘indignado’

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
Christian Sandoval, periodista de Teletica Radio, fue muy crítico luego del descenso de Guadalupe.
Christian Sandoval, periodista de Teletica Radio, fue muy crítico luego del descenso de Guadalupe. (Captura de pantalla Facebook de TD Más/Captura de pantalla Facebook de TD Más)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Christian SandovalTeleticaTorneo de Clausura 2026Guadalupe
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.