Puro Deporte

Christian Sandoval contó qué lo llenó de coraje y criticó a quienes lo hicieron pasar un mal momento

El director de deportes de Teletica Radio usó sus redes sociales para desahogarse

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Por Milton Montenegro

Christian Sandoval, director de Deportes de Teletica Radio, usó sus redes sociales para contar que hubo un tema que lo llenó de coraje y aprovechó para criticar con todo, lanzar dardos con nombres y apellidos contra quienes lo hicieron pasar un mal momento.








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Christian SandovalSeleccion de Costa RicaPanamaMundial 2026
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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