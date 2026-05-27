Christian Sandoval contó qué lo llenó de coraje y criticó a quienes lo hicieron pasar un mal momento

Christian Sandoval, director de Deportes de Teletica Radio, usó sus redes sociales para contar que hubo un tema que lo llenó de coraje y aprovechó para criticar con todo, lanzar dardos con nombres y apellidos contra quienes lo hicieron pasar un mal momento.

En su cuenta en Instagram, Sandoval subió un video para hablar de los convocados de Panamá al Mundial, cuando el vecino país se paralizó para conocer quiénes asistirán a la Copa del Mundo, dijo Sandoval.

“Yo sé que a muchos de nosotros, particularmente a mí, y sé que a muchos de ustedes también, nos tocó fibras, nos tocó el ego, nos tocó ese coraje que decimos: ‘¿Por qué nosotros no estamos ahí? ¿Por qué ellos viven esa fiesta y nosotros no, teniendo absolutamente todo para poder clasificar a la Copa del Mundo?’”, cuestionó Sandoval.

Christian agregó que, al ver la felicidad entre los panameños, nuevamente regresaron los cuestionamientos, y ahí empezó a disparar con todo.

“Una dirigencia que es de las peores que hemos tenido en la historia de la Federación, con dirigentes que piensan cómo quedarse cuatro años más, cómo viajar; algunos piensan en meterse a FIFA y seguir viajando. Del impresentable del ‘Piojo’ Herrera, con su gran amigo Ignacio Hierro, que no nos llevaron a ningún lado. Entonces hay muchas conclusiones de eso”, destacó Christian.

El comunicador, al ver lo que vivía Panamá y lo que atraviesa la Tricolor, se preguntó si realmente estamos recogiendo lo que merecimos.

“No hay otra respuesta a eso. Costa Rica, futbolísticamente hablando, hoy recoge lo que sembró. Sembró indisciplina, tolerancia, improvisación, amiguismos, poco compromiso de jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Dirigentes que se iban con los entrenadores de la Selección a jugar golf; dirigentes que aguantaron que los técnicos tuvieran un camerino donde los jugadores hicieran lo que les daba la gana. Técnicos que permitieron que los dirigentes les impusieran jugadores”, resaltó Sandoval, quien añadió que hoy se paga todo eso.

Christian Sandoval lamentó que la Selección Nacional no esté en el Mundial y viva una realidad muy distinta a la de Panamá. (Instagram Christian Sandoval/Captura)

“Al ver lo que sucede con los jugadores de la Selección, es simplemente que estamos al frente de una generación de jugadores poco comprometidos, jugadores que no sienten la camiseta de la Selección y, lamentablemente, los mismos dirigentes y los entrenadores han sido permisivos”, señaló Sandoval.

Christian Sandoval resaltó que Paulo César Wanchope tiene mucho rato de hablar de esto y nadie le ha puesto atención.

“Paulo Wanchope, el goleador, el FIFA Legend, al que todo el mundo afuera le pone atención, pero aquí no. Tal vez será por ser tico, pero creo que estamos donde merecemos estar. Así de sencillo”, comentó Sandoval.