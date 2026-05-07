Puro Deporte

Christian Sandoval admite que entrevista con el asesor de José Saturnino Cardozo se salió de control

Josué Quesada ofreció disculpas, tras gritos y acusaciones que se dieron con Luis García

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Por Milton Montenegro
Christian Sandoval se mostró muy crítico por el discurso que manejan los equipos en el Torneo de Copa.
Christian Sandoval, periodista de Canal 7, dijo que no es la primera vez que vive una situación como la que tuvo con el representante de José Saturnino Cardozo. (Captura de video/Captura de video)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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