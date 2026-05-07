Christian Sandoval admite que entrevista con el asesor de José Saturnino Cardozo se salió de control

Christian Sandoval, periodista de Canal 7, dijo que no es la primera vez que vive una situación como la que tuvo con el representante de José Saturnino Cardozo.

Christian Sandoval, director de deportes de Teletica Radio, reconoció que la situación que se presentó durante la entrevista con Luis García, representante de José Saturnino Cardozo, se salió de control.

“Yo creo que, en realidad, el asunto se salió de las manos. Me parece que primero don Luis entró agresivo e influenciado por algo que se había dicho y tiene todo su derecho de refutar lo que en su momento dijeron los compañeros al aire, en este caso Josué Quesada y Andrés González, quienes brindaron la información y ellos tenían sus fuentes”, aseguró Sandoval, ante consulta de La Nación por lo sucedido.

El miércoles, Sandoval y sus compañeros, Andrés González, Josué Quesada y Eduardo Castillo, entrevistaban al asesor de Cardozo. El fondo de la nota era saber si el técnico tenía o no oferta de Alajuelense.

Lo que empezó tranquilo terminó entre gritos y acusaciones entre las partes.

Josué Quesada vrs el agente de José Saturnino Cardozo: "Es lo más poco serio que he visto en el periodismo deportivo" pic.twitter.com/qudzC5Q7iq — TD Más (@tdmascrc) May 6, 2026

“La comunicación con don Luis fue normal, periodística, para confirmar o desmentir lo sucedido, y me parece que entró bastante predispuesto a la confrontación, y eso es muy normal en el ejercicio periodístico, el hecho de que exista ese tipo de cosas”, añadió Christian Sandoval, quien reconoció que un comentario de Luis García sí lo incomodó.

“Yo en lo que sí me molesté, y se lo hice ver, porque fue un argumento muy pobre, bajo y de poca categoría, es cuando sale diciendo que hay una influencia del canal (Canal 7) para desestabilizar a Liberia, porque el canal tiene alguna condición con Saprissa, y eso me parece tremendamente absurdo. Somos absolutamente independientes y nunca ha influido en mí un dueño de un medio para dar una noticia a favor o en contra de determinado personaje”, destacó Christian.

Ese mismo día, y tras lo que se presentó, Josué Quesada ofreció disculpas en su programa “Teléfono Rojo”, que se transmite a través de su canal de YouTube.

Christian Sandoval contó que, tras el alboroto, conversó fuera de entrevista con Luis García.

“Quedamos en buenos términos; no hubo mayor problema después de eso. Tengo una buena relación con él, es bastante cordial. Cuando le he consultado algo, atentamente me confirma o no. Él reconoció que también se equivocó”, dijo Sandoval.

Explotó el agente de José Saturnino Cardozo ¡Dice que es mentira que ya hay oferta de Alajuelense por él! pic.twitter.com/uFOMcKWoCj — TD Más (@tdmascrc) May 6, 2026

Christian añadió que no puede decir si lo que informó Josué o Andrés es lo correcto o no, porque ellos manejan sus fuentes de información.

“Hubo una situación donde Luis desmintió lo dicho (sobre un eventual acercamiento de Alajuelense) y ahí quedó. Lo más importante es que después conversamos y se aclaró el malentendido por algo que se salió de las manos y no debió”, dijo Christian Sandoval, quien reconoció que no es la primera vez en su carrera periodística que enfrenta un caso de este tipo.

“He tenido muchos episodios así; lamentablemente, no siempre los entrevistados reaccionan de la mejor manera ante una consulta o cuestionamiento”, opinó Christian Sandoval.