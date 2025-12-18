Christian Bolaños revela que a Óscar ‘Machillo’ Ramírez lo sacaron de un lugar exclusivo para morados

Christian Bolaños, exjugador del Deportivo Saprissa, es uno de los grandes homenajeados, previo al inicio del clásico.

Saprissa develará la camiseta número 2, utilizada por Christian Bolaños durante su destacada carrera con el equipo, especialmente en el Mundial de Clubes, donde lograron el tercer lugar.

Antes de que inicien los actos de protocolo, Bolaños conversó con los medios con derechos, en la zona mixta del Estadio Ricardo Saprissa.

Bolaños recordó el paso por el Mundial de Clubes, habló del partido de esta noche y reveló un detalle que pocos conocían que tiene que ver con Óscar el “Machillo” Ramírez.

Resulta que mientras recordaba el Mundial de Clubes en el 2005, Bolaños recordó que Óscar era parte del cuerpo técnico morado. Agregó que con el paso del tiempo, los integrantes del Saprissa de hace 20 años, conservaron un grupo de WhatsApp, donde estaba el “Machillo”, pero lo sacaron.

“Machillo no puede estar ahí, ahora hay que respetar que es entrenador y más que es parte del equipo rival. Tenemos una relación de respeto, pero en la cancha cada quien va por lo suyo”, dijo Christian.

Óscar Ramírez estaba en un chat de exjugadores de Saprissa, pero pasó a ser técnico de Liga Deportiva Alajuelense y lo sacaron. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Bolaños dio un poco más de detalles sobre por qué sacaron a Óscar del WhatsApp.

“Dios guarde, ahí se pasan fotos, damos las alineaciones y muchas cosas, hasta “Pingo” (Juan Gabriel Calderón) pasa memes de él, pero todo en son de broma. Tengo muchos amigos del otro lado (en la Liga) y Machillo es uno de ellos”, indicó Bolaños.

Y de aquel Mundial de Clubes, donde le anotó al Sidney FC de Australia, Bolaños recordó la experiencia vivida.

“Lo he comentado mucho, quizá muchos pensarán que el Mundial de Clubes es el momento más dulce de cualquier jugador. En ese instante tenía sentimientos encontrados, tanto yo como mi familia, estábamos de luto. Conté con compañeros cercanos quienes me ayudaban, pero yo tenía que honrar a mi papá. Él junto a mi madre y hermanos me ayudó a ir a entrenar bajo el sol y la lluvia, me llevaba en moto, o como fuera. Hacía un esfuerzo y debía regresarle eso. Después de ese gol en el Mundial, mi carrera empezó a brillar más”, comentó Christian Bolaños.

