Chirripó sube y baja, sin dormir: frío, miedo y más de 40 km de montaña

Mientras muchos suben el Chirripó en dos días, yo lo hice sube y baja: senderos, frío, truenos, amistad y pensamientos raros sobre el tiempo, el miedo y la idea de “ser fuerte”.

Por Rocío Nieves

Salimos a las 10 de la noche rumbo al Chirripó. A esa hora, en una noche normal, yo estaría en pijama y quizá ya durmiendo. Pero esa noche mi mundo era otro: luz frontal, mochila y esa ansiedad de ajustarse las tenis antes de salir, mezclada con el respeto silencioso que le tengo a las montañas grandes.








