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Chilavert arremete contra Gustavo Alfaro tras goleada de Paraguay ante Estados Unidos

El histórico exportero paraguayo cuestionó la estrategia del seleccionador, el rendimiento del plantel y la actuación del guardameta Orlando Gill

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Por La Nación / Argentina / GDA
El exarquero paraguayo e ídolo de Vélez Sarsfield, José Luis Chilavert, conversa con aficionados antes del partido del Torneo de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina 2024 “César Luis Menotti” entre Vélez Sarsfield y Huracán, en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires, el 15 de diciembre de 2024. (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP).
La derrota de Paraguay en su debut mundialista desató una ola de críticas encabezada por José Luis Chilavert contra cuerpo técnico y jugadores. (ALEJANDRO PAGNI/AFP)







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