Chilavert arremete contra Gustavo Alfaro tras goleada de Paraguay ante Estados Unidos

La derrota de Paraguay en su debut mundialista desató una ola de críticas encabezada por José Luis Chilavert contra cuerpo técnico y jugadores.

La goleada de Estados Unidos por 4-1 sobre Paraguay en el arranque del Mundial provocó fuertes repercusiones en el fútbol guaraní. Una de las voces más críticas fue la del exarquero José Luis Chilavert, quien responsabilizó al técnico Gustavo Alfaro por la derrota y también lanzó cuestionamientos contra varios integrantes del plantel.

Durante una intervención en el programa Políticamente Incorrecto, el histórico exportero de la Albirroja sostuvo que la principal responsabilidad recae sobre Alfaro. Según su análisis, el entrenador no logró ajustar el planteamiento táctico ante las variantes que presentó el conjunto estadounidense.

Chilavert señaló que Paraguay permitió demasiadas libertades a figuras como Christian Pulisic. Además, afirmó que existieron problemas de comunicación entre los jugadores y que el cuerpo técnico no reaccionó de forma adecuada durante el encuentro disputado en Los Ángeles.

También criticó la preparación previa al torneo. Consideró que el amistoso de despedida ante Nicaragua no representó una exigencia suficiente para medir el verdadero nivel de la selección antes del Mundial.

JOSÉ LUIS CHILAVERT CULPÓ DIRECTAMENTE A ALFARO 🚨🇵🇾



EL exarquero y capitán de la Selección Paraguaya de Fútbol, fue durísimo tras la derrota en el debut ante Estados Unidos por 4-1



"El único culpable es Alfaro, tiene que saber leer lo que está proponiendo el rival"



"No es lo… pic.twitter.com/bLBEKKwINm — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) June 15, 2026

Para respaldar su argumento, recordó que las selecciones paraguayas que clasificaron a los Mundiales de 1998 y 2002 disputaron encuentros de preparación contra rivales de mayor jerarquía como Holanda, Rumania, Japón e Italia.

Incluso utilizó una comparación para describir la diferencia entre ambos equipos. Según indicó, Paraguay llegó a enfrentarse a una potencia muy superior en el plano competitivo.

Críticas a los jugadores y a las publicaciones en redes sociales

La molestia de Chilavert no se limitó al cuerpo técnico, además cuestionó que algunos futbolistas compartieran fotografías en redes sociales después de la derrota. A su criterio, la actitud no correspondía a la magnitud del resultado sufrido en el debut mundialista.

También se refirió al mediocampista Diego Gómez. Chilavert interpretó el llanto del jugador en una conferencia de prensa previa al compromiso como una señal de afectación emocional ante la exigencia del torneo.

El exfutbolista manifestó sentirse orgulloso de la generación paraguaya que disputó los Mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002. Aseguró que aquel grupo competía de igual a igual contra cualquier rival.

📱Chilavert: "No podes sacarte fotos como si fuera que estás en Disney o de vacaciones"💣



🗣️"Perdimos por goleada, después todos los jugadores sacándose selfie con la familia como si fuera que estamos en Disney, yo pierdo el partido y no quiero salir de la habitación, después… pic.twitter.com/MVgKjv4Sul — Ñanduti (@nanduti) June 15, 2026

Orlando Gill también quedó bajo la lupa

Otro de los apuntadosfue Orlando Gill, arquero de San Lorenzo y titular de Paraguay en el encuentro ante Estados Unidos.

También afirmó que el guardameta no ejerce suficiente liderazgo desde el arco. Según explicó, el arquero tiene una visión privilegiada del juego y debe comunicarse constantemente con la defensa y el mediocampo para corregir movimientos y advertir peligros.

Para Chilavert, la falta de comunicación de Gill representó una debilidad importante durante el partido en el que recibió cuatro anotaciones.

Cuestionamientos a la dirigencia paraguaya

Recordó que Paraguay obtuvo la clasificación al Mundial tras finalizar en el sexto puesto de una eliminatoria de 10 selecciones. Además, cuestionó declaraciones del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, y del presidente de Paraguay, Santiago Peña, relacionadas con la popularidad de Alfaro.

El exarquero consideró inapropiados esos comentarios y sostuvo que existe una percepción equivocada sobre el verdadero nivel competitivo del equipo.

Asimismo, destacó el crecimiento sostenido de Estados Unidos en los últimos años. En contraste, afirmó que Paraguay perdió identidad futbolística debido a los cambios de entrenadores y sistemas de juego.

También señaló que Alfaro debió definir con anticipación quién sería el arquero titular antes de viajar al Mundial. A su juicio, mantener esa incertidumbre pudo afectar la estabilidad emocional del guardameta.

La esposa de Orlando Gill responde a Chilavert

Melissa Ávalos, esposa de Orlando Gill, respondió públicamente a los cuestionamientos y sugirió que las críticas podrían estar relacionadas con diferencias previas vinculadas al manejo de la carrera profesional del futbolista.

Ávalos sostuvo que meses atrás Chilavert tenía una valoración positiva sobre el guardameta y cuestionó el cambio de criterio tras la derrota sufrida por Paraguay en el Mundial.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.