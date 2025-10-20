Chepe Bomba vuelve a encender las redes al opinar sobre Gustavo Herrera

José Miguel Domínguez, el popular “Chepe Bomba”, periodista panameño, volvió a sorprender al hablar de Gustavo Herrera, su compatriota y delantero del Deportivo Saprissa.

Recientemente, Domínguez criticó que se haya mencionado que por el atacante morado existe interés de un equipo de Emiratos Árabes Unidos.

“¿Aura? Lo queman enviándolo a ser el nueve referente del Saprissa (para lo que no estaba listo) y, todavía, tienen el descaro de hablar de aura. La gente no es tonta”.

LEA MÁS: Juan Carlos Rojas vuelve a hablar del futuro de Mariano Torres en Saprissa: ¿Se va o se queda?

“Ahora hablan de Emiratos Árabes. Gestión nefasta y mal manejo sobre un chico que necesitaba tranquilidad y una progresión natural”, comentó.

Chepe Bomba se refirió a las declaraciones de Juan José Zonta, dueño del Sporting San Miguelito de Panamá, equipo que posee la ficha de Herrera y lo prestó a los morados. Zonta fue quien dijo que existía la posibilidad para Gustavo.

“Erick Lonis me habló recientemente que había en la mesa un equipo de los Emiratos Árabes Unidos que quiere llevárselo. Estamos valorando si la oferta se concreta. Tavo es el futuro nueve de la Selección de Panamá, así de contundente te lo digo. Le ves esa aura de futbolista exitoso”, le expresó el dirigente al periodista Yashin Quesada.

LE HACEN UN DAÑO ENORME A LA JOVEN CARRERA DEL DELANTERO PANAMEÑO GUSTAVO HERRERA.



PUNTO Y PELOTA. #MentiraNoEs 🐐💣 pic.twitter.com/84w7LSX30i — JOSÉ MIGUEL DOMÍNGUEZ F. (@chepebomba) October 20, 2025

Sin embargo, antes del clásico y al abordar este tema, Lonis afirmó que la idea del cuadro panameño es que Herrera siga con Saprissa y de momento no lo venderán, al menos a Emiratos Árabes Unidos.

“Le hacen un daño enorme a la joven carrera del delantero panameño Gustavo Herrera. El muchacho fue expuesto sin merecerlo y sin estar preparado para ser la bandera goleadora del Saprissa urgido. Es joven, sí; tiene condiciones, sí”, escribió Domínguez en su cuenta de X, donde además subió un video en el que criticó que haya sido traspasado al cuadro morado.

Gustavo Herrera fue titular en el clásico de Alajuelense contra el Deportivo Saprissa. Aquí lo marcó Guillermo Villalobos. (JOHN DURAN/John Durán)

“Es una equivocación garrafal que Gustavo Herrera, su entorno, su agente y el Sporting San Miguelito, todos los implicados, hayan tomado la decisión de llegar con motes rimbombantes, como un goleador, con 19 años, sabiendo la presión que supone llegar al Ricardo Saprissa. Ahí tú puedes marcar 70 goles; si no eres campeón, no sirves. Puedes anotar 80 goles; si no ganas el clásico contra Alajuelense, no sirves”.

Durante el Apertura 2025, Herrera se ha quedado muy corto en sus presentaciones con los morados, donde no suma goles ni asistencias en diez partidos disputados. En la Copa Centroamericana jugó cuatro partidos y tampoco pudo marcar, con lo que suma 14 juegos en seco, en total.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.